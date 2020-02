– Na co dzień pracujemy według zasad Design Thinking. Prace nad każdym projektem zaczynają się od burzy mózgów. Podczas nich staramy się odpowiedzieć na potrzeby klientów. Zastanawiamy się, jakie czynniki mogą ograniczać ich komfort. Dzięki myśleniu projektowemu tworzymy najlepsze, odpowiadające im rozwiązania. Tak powstaje prawdziwy user experience design – mówi Krzysztof Halak, główny konstruktor, który w zespole Projektowym Sanplast odpowiada za projektowanie kabin prysznicowych.

REKLAMA

Jaki jest sekret udanego projektu? Takiego, który nie tylko przypadnie do gustu klientom, ale i sprawi satysfakcję jego autorom?

Krzysztof Halak: Istotnie, te dwa czynniki nie zawsze idą w parze. Projektanci zazwyczaj chcieliby przemycić do swoich projektów coś śmiałego, charakterystycznego, podczas gdy klienci – chociaż podobają się im bardziej awangardowe rozwiązania, najczęściej do swoich łazienek wybierają te bardziej zachowawcze. Kluczem do pogodzenia tych dwóch punktów widzenia jest klasyka. Doskonale wpisuje się w nią, tak modny dziś, prostoty design. Stawiamy tu na elegancję i bezpretensjonalność. Dzięki temu, nasze kabiny i wanny, doskonale prezentują się praktycznie w każdym wnętrzu kąpielowym.

Jednak prostota prostocie nierówna. Nie wystarczy przecież stworzyć ascetyczny, neutralny projekt, żeby odnieść sukces na rynku.

KH: Oczywiście, że nie. Projekt powinien być przede wszystkim funkcjonalny. Osoba, która korzysta z prysznica czy wanny, musi czuć się w nich komfortowo. Dlatego stawiamy na detale, które stanowią o całości projektu – wygodne uchwyty, szczelne, magnetyczne uszczelki, mocne wsporniki stabilizujące konstrukcje, specjalne powłoki ułatwiające utrzymanie szklanych parawanów w czystości. Te wszystkie drobiazgi, wbrew pozorom, mają ogromne znaczenie dla postrzegania całości produktu.

Poza nowymi kolekcjami w portfolio Państwa firmy można znaleźć produkty, które towarzyszą Wam praktycznie od samego początku.

KH: To prawda, mamy w portfolio takie perełki. To projekty bardzo klasyczne – na przykład kabina prysznicowa półokrągła w ramie dookolnej z drzwiami przesuwnymi. Wiele osób remontując łazienkę po prostu wymienia starą kabinę na ten sam model. Mimo, że design tego typu produktów może wydawać się dziś dość „retro”, to duża grupa naszych klientów jest do niego bardzo przywiązana.

Od pomysłu do produktu końcowego, który możemy zamontować w naszej łazience, droga jest długa. Ile osób ma udział w jego powstawaniu i jak taka droga przebiega?

KH: Nie skłamię mówiąc, że w każdy nowy projekt zaangażowana jest praktycznie cała firma. Aby stworzyć udany projekt niezbędne jest poznanie potrzeb klienta. Dlatego cały proces zaczyna się od konsultacji z Działem Marketingu i Działem Handlowym. Koleżanki i koledzy śledzą aktualne trendy i zapotrzebowania rynku. Ich wnioski trafiają na biurka projektantów, którzy w kilkuosobowych zespołach tworzą projekty, mające odpowiadać tym potrzebom. My jako designerzy, w swojej pracy wykorzystujemy nowe technologie i narzędzia takie jak: drukarki 3D czy frezarki CNC oraz najnowsze oprogramowanie komputerowe. Z wstępnych projektów powstają prototypy, które następnie są poddawane serii testów w firmowym laboratorium. Jeśli spełniają swoją rolę i funkcjonalność, i przede wszystkim zgodne są z wymaganymi prawem normami i standardami, a my jako zespół jesteśmy z nich w pełni zadowoleni, trafiają finalnie do seryjnej produkcji.