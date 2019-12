Teraz jest dobry moment na odpowiedzialne projektowanie - rozmowa z Yoannem Jacquonem

Teraz jest dobry moment na to, aby na nowo wprowadzić do naszego stylu życia skromność, empatię i odpowiedzialność - tak o projektowaniu mówi francuski designer Yoann Jacquon, który 5 grudnia będzie jednym z gości specjalnych Forum Dobrego Designu 2019.

W swoim portfolio ma Pan niezależne projekty, jak również produkty projektowane dla większych firm. Który rodzaj pracy Pan preferuje?

Nie powiedziałbym, że wolę któryś z nich. Oba systemy pracy mają swoje wady i zalety. I w przypadku obu rozpoczęcie nowego projektu przynosi satysfakcję.

Praca w pojedynkę pozwala mi na podążanie za własnym instynktem. Jednak może okazać się raczej skomplikowana. Niezależnie od wszystkiego, kiedy widzę jak projektowany obiekt zostaje powołany do życia, ten moment przynosi mi ogromną satysfakcję.

Zakres Pana prac jest bardzo szeroki - czy projektowanie którychś z nich sprawia Panu największą twórczą satysfakcję?

Tak naprawdę, to nie. Nie istnieje jedna konkretna dyscyplina, w której preferują tworzyć. Każdy nowy projekt przynosi ze sobą nowe wyzwania. I każdy nowy projekt stwarza szanse na poznawanie nowych ludzi. W pracy designera fantastyczne jest to, że wszystko jest zawsze nowe, codziennie uczysz się czegoś nowego. I chciałbym, żeby tak pozostało.

Podkreśla pan, że designerzy powinni tworzyć projekty, z towarzyszącym im poczuciem odpowiedzialności za świat. Czy Pana zdaniem projektanci wypełniają misję szerzenia świadomości wśród ludzi, którzy zobaczą ich prace lub będą użytkownikami ich produktów? W jaki sposób mogą to robić?

Tak, rzeczywiście wierzę, że bycie projektantem wymaga od danej osoby dobrego zrozumienia otaczającego nas świata. I w oparciu o to powinny powstawać jego projekty. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju narzędzia, w zasadzie nie potrafimy bez nich żyć. Są one częścią historii ludzkości i tak naprawdę od czasów epoki kamienia, kiedy to nasi przodkowie używali polerowanych kawałków skał do cięcia mięsa, ludzkość nigdy nie przestała tworzyć więcej i bardziej skomplikowanych narzędzi, aby uczynić nasze życie prostszym. Dzisiaj te obiekty wyewoluowały w fantastyczne, ale jednocześnie niezwykle skomplikowane sztuczne środowisko, a tkanka społeczna i ekonomiczna w ogromnym stopniu na nich polega.

Imię mojej agencji, +Artefact, wziąłem z koncepcji używanej w archeologii i antropologii. Artefakt jest tam sztucznym wytworem, będącym świadectwem dawnych czasów.

W przyszłości wszystkie te otaczające nas obecnie narzędzia staną się świadectwem naszych czasów i tego, w jaki sposób żyliśmy. Obawiam się, że na to pozostawione przez nas świadectwo nie będzie można miło popatrzeć. Wytwarzamy produkty celowo zrobione w taki sposób, aby nie dało się ich naprawić, kiedy się zepsują. Nawet gorzej, niektóre z nich są projektowane z planowaną utratą żywotności, opracowane celowo w taki sposób, aby psuły się szybciej niż normalnie. Co więcej, do produkcji używamy materiałów, o których wiemy, że zatruwają formy życia istniejące na tej planecie (włączając w to nas samych).