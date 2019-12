Wzrasta świadomość jak istotny jest kontakt z naturą - Katarzyna Kusiak o biophilic design

Nawet najmniejsza zielona przestrzeń, może sprawić wiele radości jej posiadaczom. Rośliny mają ogromny terapeutyczny wpływ na człowieka, w dzieciach rozwijają ciekawość świata, dają pole do różnych eksperymentów - podkreśla Katarzyna Kusiak, prelegentka tegorocznego Forum Dobrego Designu.

Jaka jest, Pani zdaniem, definicja dobrze zaprojektowanego wnętrza? Jaki styl we wnętrzach jest Pani najbliższy? Jakie rozwiązania są według Pani ponadczasowe?

Katarzyna Kusiak: Dobrze zaprojektowane wnętrze to takie, które odzwierciedla naturę i charakter właściciela. Powinno być funkcjonalne i posiadać indywidualny rys. Wydaje mi się, że najbliższej mi do stylu rustykalnego charakteryzującego się ciepłem, przytulnością i naturalnymi materiałami. Mieszkam na wsi, rośliny niemalże wchodzą do wnętrza, a przez duże okna mam widok na naturalistyczny ogród i sąsiadujące z nim łąki.

Ponadczasowe jest według mnie łączenie we wnętrzach poszczególnych przestrzeni - kuchennej z salonem, salonu z ogrodem czy tarasem. Dzięki temu jesteśmy w stałym kontakcie z najbliższymi i zapraszanymi do domu przyjaciółmi.

Czym jest biophilic design? Czy ten trend jest obecnie zauważalny, czy wzrasta zainteresowanie funkcjonalnym i pięknym urządzeniem balkonu, ogrodu lub kącika z roślinami we wnętrzach?

Biophilic design to po prostu projektowanie z miłością do natury, umożliwienie kontaktu i obcowania z roślinami, zwierzętami, czy wystarczającą ilością światła słonecznego. Cały czas wzrasta świadomość społeczeństwa, jak istotny jest kontakt z naturą. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie własnego ogrodu, który odpowiednio zaprojektowany zapewni relaks, dobre samopoczucie i stworzy azyl odcinający nas od codziennego pędu.

Jakie korzyści wynikają z projektowania w zgodzie z naturą?

Projektowanie w zgodzie z naturą, to przede wszystkim większy komfort życia i pracy. Naturalne materiały, światło wpadające do wnętrz, bliskość roślin, możliwość obserwowania zwierząt - ptaków, owadów działają kojąco na nasze zmysły. Sprawiają, że organizm szybciej regeneruje siły.

Jak projektować w dobie nadmiaru i nierozsądnej konsumpcji oraz ciągłego bycia „online”?

Jestem zwolenniczką nadawania drugiego życia przedmiotom, wystarczy czasem kreatywnie spojrzeć na daną rzecz, aby ujrzeć w niej potencjał. Przy projektowaniu ogrodów staram się wykorzystywać istniejącą dotychczas roślinność, dotyczy to przede wszystkim drzew, które tworzą klimat danego miejsca. Mało kto zdaje sobie sprawę, że na efekt „dorosłego” drzewa trzeba będzie czekać kilkadziesiąt lat. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór roślin do rodzaju gleby i warunków wodnych. Dzięki temu można zminimalizować zużycie nawozów, środków ochrony roślin i podlewania.

Rozmawiała Katarzyna Masłowska

Katarzyna Kusiak – architekt krajobrazu, właścicielka firmy Zielona Perspektywa, w której z radością i pasją kreuje ogrodowe przestrzenie. Wspólnie z mężem prowadziła program „Twój kawałek ogrodu”, próbując zarażać miłością do roślin właścicieli niewielkich tarasów czy balkonów i udowadniając, że nawet najmniejsza przestrzeń może stać się zieloną oazą. Uwielbia sezonową zmienność ogrodów, miłośniczka bylin i kolekcjonerka roślin miododajnych.