10 hotelowych otwarć, na które czekamy w 2023 roku

Niedawno swoje podwoje otworzył hotel Radisson Blu Resort & Conference Center w Ostródzie. To jednak dopiero początek hotelowych otwarć, które czekają na nas w 2023 roku. Oto 10 z nich!

Stradom House Autograph Collection w Krakowie

W bliskim sąsiedztwie Zamku Królewskiego na Wawelu w kwietniu 2023 r. otworzy się pięciogwiazdkowy hotel Stradom House. W średniowiecznej kamienicy powstanie 125 ekskluzywnych pokoi.

Zespół projektowy Angel Poland Group dostrzegł olbrzymi potencjał w kamienicy z XIV wieku, pomimo że początkowo jej stan techniczny był bardzo zły. Jej długa i ciekawa historia była wspaniałym źródłem inspiracji do stworzenia tożsamości tego miejsca na nowo.

Stradom House w Krakowie, fot. mat. prasowe Angel Poland Group

W skład hotelu wchodzą dwie restauracje, bar oraz winiarnia z ogródkiem. Hotel posiada zewnętrzne patio, a w ramach usługi business & travel zapewnia m.in. dostęp do sal konferencyjnych. Goście Stradom House będą mogli korzystać również z ekskluzywnego klubu wellness-spa Sól. Perłą w koronie, będącą hołdem dla przeszłości odrestaurowanej kamienicy jest Hedwigs, światowej klasy bar i piwnica z winami mieszcząca się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych części hotelu.

Hotel Mövenpick Wrocław

Położony naprzeciwko Dworca Głównego, znany wcześniej jako Hotel du Nord z 1903 roku, stał się jednym z najlepszych hoteli w ówczesnym Wrocławiu, a zarazem jego ikoną.

Dogodna lokalizacja: to jeden z pierwszych budynków zauważanych przez pasażerów, opuszczających Dworzec Główny. Otwarcie zrewitalizowanego Grand Hotelu, a późniejszego Mövenpick Wrocław, będzie wkrótce jednym z najgłośniejszych wydarzeń w regionie. Mövenpick Wrocław to także jeden z pierwszych obiektów szwajcarskiej marki w Polsce. Obiekt otworzy się latem 2023 r.

Mövenpick Wrocław, fot. mat. pras.

Sanssouci Hotel Karpacz

Karpacz to miasto uzdrowiskowe i centrum narciarskie w południowo-zachodniej Polsce, a także jeden z najważniejszych ośrodków turystyki górskiej. Uwielbiany przez lokalnych i zagranicznych turystów ośrodek dołączy do butikowej kolekcji wyjątkowej marki MGallery.

Nowy obiekt wraz z panoramicznym widokiem na okolicę doczeka się otwarcia jesienią 2023 r. po przebudowaniu zabytkowego Sanssouci Hotel Karpacz z początków XX wieku.

Sanssouci Hotel Karpacz, fot. mat. pras.

Hotel Zamek w Przegorzałach

Cały czas trwa remont w Zamku w Przegorzałach, gdzie powstaje Hotel Zamek należący do grupy ZR Hotele. Zamek wznosi się na wapiennym wzgórzu, pośród Lasu Wolskiego, niespełna 6 km od historycznego centrum Krakowa.

Obiekt swoje podwoje dla gości otworzyć ma w drugim kwartale 2023 roku. Dawne wnętrza przekształcone zostaną w 35 pokoi o standardzie pięciogwiazdkowym - każdy z nich zaprojektowany tak, aby był inny i miał swój indywidualny charakter. Wnętrza jednego z najbardziej malowniczo położonych obiektów w Polsce zaprojektowała Paulina Czurak z pracowni Ideograf.

Hotel Zamek w Przegorzałach, fot. mat. prasowe

Oprócz tradycyjnych pokoi wypoczynkowych w Zamku będzie również udostępniony luksusowy apartament z prywatnym oddzielnym wejściem. Do dyspozycji gości będzie również strefa SPA oraz restauracja na dwch poziomach.

Fabryka Samolotów Mielno

W Mielnie Grupa Arche ma w planach uruchomienie pierwszego etapu Fabryki Samolotów Mielno, gdzie do dyspozycji gości oddanych zostanie 120 pokoi. W ramach projektu Arche prowadzi rewitalizację zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o pow. ok. 6,5 ha.

Po kompleksie wojskowym zachowały się dwa budynki, w tym okazały hangar o powierzchni 4,5 tys. mkw. To właśnie zabytkowy hangar adaptowany jest na funkcje kulturalne i rekreacyjne. kulturalne, widowiskowe i sportowe. Termin realizacji inwestycji to III kwartał 2023 roku. Za projektem stoją Piotr Grochowski - less is core oraz Marek Bułak - Bułak Projekt.

Fabryka Samolotów w Mielnie, fot. mat. Arche

Hotel Sante w Warszawie

Kompleks Uzdrowisko Miejskie Studio Sante działa w Warszawie już od kilku lat. Teraz przy Studiu powstał czterogwiazdkowy hotel Sante, który pierwszych gości powitać ma 1 kwietnia br. Jak przeczytamy na stronie hotelu, oferować on będzie "wypoczynek i regenerację w sercu stolicy" i komunikowany jest jako "jedyny hotel prozdrowotny w Warszawie". Oprócz pierwszego w Europie wodorowego SPA i dostępu do licznych basenów i strefy odnowy, goście będą mieli do dyspozycji 52 pokoje i dwie sale konferencyjne.

Hotel Occidental Barcelo w Warszawie

Na warszawskim śródmieściu, przy kompleksie Elektrownia Powiśle w drugim kwartale 2023 ma ruszyć hotel Occidental należący do grupy Barcelo Hotel Group. Hotel zaoferuje 150 pokoi w standardzie 4-gwiazdkowym. Oprócz tego goście będą mogli korzystać z przestrzeni konferencyjnej o powierzchni 300 mkw., restauracji z lobby barem, a także baru na dachu.

Mövenpick Hotel Karpacz

Projekt znany również pod nazwą Piemonte Hotel & Resort. Obiekt dysponować będzie 126 przestronnymi pokojami o powierzchni ponad 34 mkw. każdy.

Mövenpick Hotel Karpacz, fot. mat. prasowe

Na gości oczekiwać będą restauracja, bar, sale konferencyjne, prywatny wyciąg narciarski dla dzieci, wygodny garaż podziemny. Relaks zapewnią podgrzewany basen zewnętrzny otoczony kojącą zielenią, basen wewnętrzny, strefa dla dzieci z placami zabaw i bawialnią. Nie zabraknie również bogatej oferty strefy SPA z ośmioma gabinetami i wellness z saunami.

Otwarcie hotelu planowane było początkowo na drugi kwartał 2023 roku. Obecnie bardziej realnym terminem jest przełom 2023/2024 roku.

Hotel Linea Mare w Pobierowie

Hotel Linea Mare to należący do sieci Górskie Resorty i Grupy TOM wyjątkowy obiekt na mapie polski, który świetnie wpisuje się w nadmorski klimat. Zlokalizowany 300 m od plaży zachwyca swoją formą stwarzając idealne warunki do wypoczynku dla odwiedzających gości.

Hotel Linea Mare w Pobierowie, fot. mat. prasowe

Ten 4 gwiazdkowy hotel jako obiekt całoroczny oddaje dla gości ponad 230 apartamentów i oferuje atrakcje dostosowane do każdej pory roku, m.in. taras dachowy i sky bar, strefa basenowa, SPA i saunrium oraz basen zewnętrzny. Za projekt architektury i wnętrz odpowiada wrocławskie biuro Q2Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.

Otwarcie zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku doczekamy się otwarcia Hotelu Gołębiewskiego w Pobierowie. 11 nadziemnych kondygnacji, 1200 pokoi, gigantyczne rośliny, marmur i drewno. Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce. W podziemiach obiektu zaplanowano ściankę wspinaczkową, kręgielnię i całoroczny kort. Będą groty solne, tężnie, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, a w nich zjeżdżalnie, dzika rzeka i sztuczna fala.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie, fot. mat. prasowe

Wszystkie atrakcje mają być uruchamiane sukcesywnie, zgodnie z kolejnymi etapami wzrostu i rozwoju ruchu klientów.