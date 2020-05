10 lat architektury: tak zmieniały się bryły domów

Ostatnie dziesięć lat w architekturze wiele zmieniły. Nie tylko na świecie, ale i w Europie. Architekci stają się odważniejsi, bo Klienci na więcej pozwalają. Z czego to wynika? Ze zmiany podejścia do domu jako bryły. Ze zmiany traktowania domu jako miejsca, z którym będziemy związani przez wiele lat. Istotny jednak wpływ na to ma również rozwój technologii i nieograniczona przy tym kreatywność architektów.

Ostatnie dziesięć lat mocno zaznaczyło się w architekturze. Zwłaszcza architekturze domów mieszkalnych. Zresztą jest to jeden z obszarów, który jest niezwykle podatny na trendy i zmieniające się gusta. To zweryfikowało podejście Klientów. Coraz rzadziej spotykamy się z przywiązaniem do miejsca, o przyszłości mówimy w kontekście kilku najbliższych lat, a nie kilkudziesięciu czy nawet starości. Zmiany gospodarcze, ale też społeczne wpłynęły na to, jak dzisiaj projektujemy. 10. urodziny pracowni REFORM Architekt skłoniły architekta Marcina Tomaszewskiego do podsumowania tego, jak zmieniło się projektowanie architektoniczne.

Współczesna rzeźba

Minęły już czasy katalogowych wnętrz i domów. Klienci lubią podkreślić swój indywidualizm również na tym polu. Nietypowa działka może być jednym z kroków potwierdzających takie podejście – na wzgórzu, w kształcie trójkąta, czy też wąska i długa. Katalogowe domy nie spełnią tu oczekiwań inwestora. Z drugiej strony, projektowanie domów dzisiaj wymaga zmiany podejścia do tego procesu. Architekt powinien mieć otwartą głowę, wyłapywać to, co się wokół niego dzieje i czerpać inspiracje. Dzięki temu jest wstanie stworzyć dom przypominający rzeźbę. Architekt Marcin Tomaszewski podkreśla, że w jego projektach nawiązanie do sztuki jest kluczowe, ale wynika ono często z oczekiwań Klienta. Jednym z przykładów może być dom inspirowany życiem zawodowym przyszłych właścicieli.

- We współpracy z Klientem zmieniło się przede wszystkim jego podejście do architekta i pracy. Bardzo często jest to proces, który zaczyna się nie tylko od określenia podstawowych potrzeb jak ilość sypialni, czy wielkość kuchni, ale też pasji, czy inspiracji mieszkańców - mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Funkcjonalność i technologia

Technologia dzisiaj pozwala na realizację prawie każdego projektu. Niezależnie od jego wielkości, czy też terenu, na jakim ma się znajdować. Jeszcze dziesięć lat temu ograniczały nas sprawy techniczne, dziś naprzeciw wychodzą rozwiązania, dzięki którym możemy np. wbić dom w ziemie, dzięki czemu uzyskujemy ciekawy efekt domu tworzącego spójność z otoczeniem.

Współczesna technologia pozwala nam też na realizację projektów wyglądających jakby w pewnym swoim fragmencie „lewitowały”. To nadaje lekkości bryle. Idąc o krok dalej, czy dziesięć lat temu ktoś słyszał o „lustrzanych domach”? Dzisiaj to trend zapoczątkowany przez REFORM Architekt. Również w tym przypadku nie możemy mówić o szablonowości, ponieważ każdy z tych domów może być inny – wszystko zależy, który z fragmentów będzie wykorzystany w tej technologii. To daje nieograniczone możliwości projektowania. Dzięki temu dom bardzo często sprawia wrażenie, jakby był np. podzielony na dwie, osobne części lub nie posiadał piętra.