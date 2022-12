10 lat budżetu obywatelskiego w Warszawie. Startuje jubileuszowa edycja

Startuje jubileuszowa, 10. edycja budżetu obywatelskiego w stolicy. Projekty można już zgłaszać. Na realizację pomysłów mieszkańców Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

- Przez te dziewięć lat mieszkańcy zgłosili blisko 21 tysięcy pomysłów na rozwój Warszawy. Co roku ponad 900 osób poświęca swój czas, rozmawia z sąsiadami o potrzebach, zbiera podpisy, żeby zgłosić projekty, które zmienią ich okolicę i zmienią miasto. Zaś blisko 100 tysięcy warszawiaków i warszawianek wybiera te najbardziej potrzebne. Bardzo cieszą nas te liczby i mam nadzieję, że w tym roku aktywność mieszkańców i mieszkanek będzie podobna, a nawet większa – powiedziała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu.

W rozpoczynającej się 10. edycji do dyspozycji mieszkańców przeznaczono ponad 101 mln zł (dokładnie 101 427 129 zł).

W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego warszawiacy zgłosili 1943 propozycje. Po weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej (urzędu oceniali m.in., czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jaki będzie koszt i czas potrzebny na wykonanie przedsięwzięcia) do głosowania dopuszczono 1327 pomysłów (1189 dzielnicowych i 138 ogólnomiejskich). W głosowaniu do realizacji wybrano 326 projektów.

- Dzięki mieszkańcom mamy np. Klubokawiarnię Międzypokoleniową. Od niedawna, przy metrze Ratusz Arsenał działa Skwer Sportów Miejskich, który cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Od kilku lat, każdej wiosny na trawnikach w okolicy Muzeum POLIN rozkwitają żonkile, aby upamiętnić rocznicę wybuchu powstania w getcie. To wszystko są bardzo konkretne efekty starań naszych mieszkańców. Są ich tysiące. Podejrzewam, że wiele z takich pomysłów nie powstałoby, gdyby nie ta ogromna chęć do działania i pozytywna energia warszawianek i warszawiaków – mówiła Anna Auksel-Sekutowicz, radna m.st. Warszawy. - Zachęcam do skorzystania z możliwości, jakie daje budżet obywatelski wszystkich, którzy widzą, że w danej okolicy warto coś zmienić i chcą doprowadzić do tej zmiany. Warszawa czeka na Wasze pomysły.

Jak zgłosić projekt

Zgłaszanie projektów potrwa do 25 stycznia, a zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trakcie dyżurów urzędników i możliwości konsultacji swoich projektów. 15 grudnia odbędzie się warsztat dla nowych projektodawców, a 21 stycznia Maraton Pisania Projektów, w trakcie którego będzie można skonsultować swoje pomysły z urzędnikami.

Podobnie jak w poprzednich latach, projekt można zgłosić na formularzu papierowym lub przez internet, na stronie budżetu obywatelskiego.

Zgłoszenie projektu to nic trudnego. Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, znać się na procesach inwestycyjnych czy dokumentacjach, żeby zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego. Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione, na jaką potrzebę odpowiada dany projekt i wskazać propozycję miejsca, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany.

Każdy zgłoszony projekt zostanie zweryfikowany przez pracowników urzędu pod kątem możliwości jego realizacji. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, w czerwcu zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W ten sposób warszawiacy wybiorą, co powstanie w naszym mieście w 2024 r.