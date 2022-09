10 pomysłów na lobby w biurowcu

Mogą być pełne zieleni, urządzone w koncepcji hotelowej, wypełnione sztuką. Zawsze pełnią role wizytówki budynku i wobec tego ich projekt ma ogromne znaczenie. Pokazujemy 10 świetnych pomysłów na lobby biurowca na podstawie realizacji z Polski.

REKLAMA

Egzotyczne drzewa i klasyczna warszawska mozaika: lobby budynku Varso Tower

Świeżo zakończony wieżowiec Varso Tower w Warszawie to najwyższy budynek w Unii Europejskiej pod względem wysokości architektonicznej, ale oprócz swojej imponującej wysokości robi wrażenie również aranżacją lobby.

Lobby w budynku Varso Tower, fot. mat. prasowe HB Reavis

Wysokie drzewa a gatunki bucida buseras zostały posadzone w przestronnym lobby Varso Tower. Drzewa występują naturalnie w Meksyku, Ameryce Środkowej, na Florydzie i na Karaibach. Teraz znalazły się również w stworzonym w Varso Place zagajniku. W sumie w Varso Tower posadzono dwanaście takich drzew. Umilą czas użytkownikom biurowca oraz odwiedzającym go gościom.

Przestronne lobby zdobi także ręcznie wykonana ceramiczna mozaika.

– Postanowiliśmy nawiązać do sztuki mozaiki warszawskiej. Istotnym elementem całego pomysłu była chęć współpracy z lokalnym artystą – mówi Jędrzej Kolesiński, architekt w Foster + Partners, pracowni odpowiedzialnej za projekt wieżowca. Całość kompozycji składa się z imponującej liczby 1800 kafli. Każdy z nich przechodzi długą drogę pod czujnym nadzorem warszawskiej artystki Krystyny Kaszuby-Wacławek – od doboru odpowiedniej gliny, poprzez formowanie, wypalanie i szkliwienie, do finalnego produktu.

Zielona oaza na betonowej pustyni: lobby budynku Marynarska Point 2

We wrześniu 2020 roku zakończyła się modernizacja części wspólnych budynku biurowego w Warszawie należącego do Bluehouse Capital. Za koncepcję i wykonanie rearanżacji odpowiadał Tétris. – Sam pomysł na nową aranżację zrodził się ze skojarzenia z tworzeniem zielonej oazy na betonowej pustyni – podkreśla Anna Rębecka, architekt w Tétris.

Lobby w biurowcu Marynarska Point 2 w Warszawie projekt: Tétris, fot. Kinga Skalik

Na wejściu gości wita zielona ściana za recepcją, która kieruje wzrok ku tonącej w roślinach, ażurowej bryle w sercu atrium. Architekci zaproponowali najprostszy kształt domu z dwuspadowym dachem, co wzmacnia wrażenie intymności i przytulności. Drewniana konstrukcja „domku” wzmocniona jest profilami stalowymi.

Wewnątrz znajdziemy wbudowaną kanapę, z wysokim oparciem pochłaniającym dźwięki, dodatkowe stoliki, fotele i krzesła – jest to przestrzeń do nieformalnych spotkań, pracy i odpoczynku. Na różnych wysokościach znajdują się pojemne donice z fantazyjnymi roślinami, a całość uzupełniona jest nastrojowym oświetleniem i ocieplona drewnem. Rośliny zostały skrupulatnie dobrane tak, aby mogły bez problemu żyć w tej zamkniętej przestrzeni.

Skandynawski styl w sercu Krakowa: lobby budynku High5ive

Idea przyświecająca projektowi lobby ostatniego krakowskiego budynku High5ive zakładała stworzenie przestrzeni powitalnej, wyrafinowanej i konsekwentnej, ale jednocześnie ciepłej i zapraszającej.

Lobby w biurowcu High5ive w Krakowie, fot. mat. prasowe Skanska

Zaproponowano paletę kilku kluczowych materiałów co do których istnieje pewność, że będą pełniły swoją rolę w długim okresie czasu. Dotyczy to parametrów użytkowych oraz pewnej ponadczasowości w odbiorze, odpornej na przemijające mody.

Posadzki to przede wszystkim gres w dwóch tonacjach – szarej, betonowej oraz ciepłej, drewnianej. Ściany to głównie beton, w przeważającej części szczery, surowy, wylewany na miejscu. Sufit stanowi główny punkt całej koncepcji, prowadzi użytkownika bezpośrednio od wejścia do budynku gdzie został wykonany na wysokości około 7 metrów, poprzez przejście pionową ścianą a dalej już w części niższej w kierunku recepcji i holu windowego. Został skonstruowany z baffli z czerwonego dębu, mocowanych poprzez stalowy ruszt i system wieszaków do właściwej konstrukcji.

Dopełnieniem są tutaj drewniane regały i wielkolistna roślinność.

Las w centrum Warszawy: lobby budynku Forest

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Lobby budynku Forest w Warszawie, fot. mat. prasowe HB Reavis

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Pełne zieleni jest również lobby biurowca, co doskonale obrazują zdjęcia inwestycji.

W biurze jak w hotelu: lobby w budynku Globis Poznań

Lobby i hole w biurowcu Globis Poznań przeszły metamorfozę w 2021 roku. Za kompleksowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych odpowiadali eksperci w dziedzinie fit-out’u z firmy Tétris. Projekt wnętrz to dzieło pracowni Insomnia.

Projekt holu wejściowego z funkcją recepcji i holi windowych w Globis Poznań powstał w duchu recepcji biurowych przypominających lobby hotelowe – dominują miękkie tkaniny, sofy i stoliki, przy których można załatwić służbowe obowiązki, odbyć krótkie spotkanie lub po prostu odpocząć.

Lobby w biurowcu Globis Poznań, proj. Insomnia, fot. mat. prasowe Tétris

Przestrzeń zyskała nowoczesny, ale jednocześnie przytulny charakter. Warto zwrócić uwagę na niestandardowe, efektowne detale wykończenia, które zastosowano we wnętrzach. Mowa tu, po pierwsze, o drewnianych elementach na ścianach, suficie i kontuarze recepcyjnym, które zostały wykonane z termo jesionu. Ponadto, przy wykończeniu zastosowano także mikro cement na posadzkach, który powstaje w wyniku wieloetapowego, skomplikowanego procesu. Wnętrze recepcji ożywiają kolorowe fotele i sofy oraz miękka wykładzina.

- Wnętrze zachwyca połączeniem eleganckiego betonu z elementami drewna i ocieplającymi klimat, kolorowymi meblami - mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Futurystyczny design: lobby w budynku Warsaw Hub

W lobby biurowym budynku Warsaw Hub, którego wnętrza zaprojektowała pracownia Massive Design aranżacja łączy futurystyczny design inspirowany naturą z elementami roślinnymi. Donice z drzewami otoczone są miękkimi siedziskami i organicznymi ławkami, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Roślinność wspiera iluminacja zintegrowana z organicznymi liniami sufitu.

Lobby w biurowcu Warsaw Hub, fot. mat. prasowe Ghelamco

Świetlne efekty potęgowane są przez naturalnie wkomponowane, zakrzywione kolumny lustrzane. Ważnym elementem artystycznym projektu są też widoczne na tapicerkach grafiki trójwymiarowe, nawiązujące do liniowej geometrii sufitów.

Niezapomnianym doświadczeniem jest też wejście do przestrzeni handlowej przez łącznik prosto ze stacji metra dzięki zaprojektowanej przez architekta instalacji artystycznej w postaci setek ustawionych pod kątem luster, które zwielokrotniają odbicia przestrzeni i przechodzących gości. Podobne wrażenia i kreatywne efekty odbić powstają również w windach.

Kształt, kamień i światło: lobby budynku Mennica Legacy Tower

Bryła budynku, zaprojektowana przez prestiżową pracownię Goettsch Partners z Chicago, definiuje powierzchnię zarówno podłogi jak i stropu. Lobby Mennica Legacy Tower jest to całkowicie przeszklona przestrzeń, wyłożona włoskim marmurem i indyjskim granitem. Na reprezentacyjnej ścianie lobby znajduje się 9-metrowa ściana wodna, umiejscowiona tuż za recepcją główną.

Zdecydowaną część lobby w budynku Mennica Legacy Tower tworzy wygięta w łuk przestrzeń, z jednej strony zakończona szklaną taflą panoramicznych okien, z drugiej ścianą z gładką, brązową okładziną. Trudno wprowadzić tu elementy ozdobne. Dlatego zaokrąglony charakter podkreślają biegnące po łuku jasne pasy kamiennej posadzki.

Lobby w budynku Mennica Legacy Tower, fot. Szymon Polański, mat. prasowe Knauf Ceiling Solutions

Główną dynamikę wnętrza nadają zgrane ze sobą podłużne oświetlenia na suficie, rozświetlone wgłębiania w okładzinie ściennej oraz łączenie tafli szkła na elewacji. Pas oświetlenia linearnie łączy się z rozświetlonymi wgłębieniami w okładzinie kamiennej zainstalowanej na ścianie. Para sufit i podłoga tworzy jedność kolorystyczną – obie powierzchnie mają jasny, kremowy kolor.

Wnętrze tworzą duże powierzchnie twardych, odbijających dźwięki materiałów. Dlatego, by obniżyć pogłos zastosowano rozwiązania poprawiające komfort akustyczny użytkowników.

Przestrzeń pełna sztuki: lobby biurowca Nowy Targ

Zaprojektowany przez architektów z Maćków Pracownia Projektowa budynek wita już od progu niezwykłą instalacją artystyczną. Lobby biurowca z portfolio Skanska zdobi dzieło sztuki wykonane przez Łukasza "Cekas" Bergera, Rój 2.0. Na tle betonowej ściany "unoszą" się stalowe pręty przywodzące na myśl stado lecących ptaków.

Lobby biurowca Nowy Targ we Wrocławiu, fot. Maciej Lulko, mat. prasowe Skanska

Instalacja została opracowana z 560 szpilek na bazie modelu w skali 1:20. Oprócz odpowiedniego rozmieszczenia elementów, zastosowane zostały gradacje 18 długości, które w skali 1:1 zmieniają się od 3 cm do 37 cm.

Całość wykonana jest z prętów ze stali nierdzewnej o średnicy 15 mm i waży ok. 150 kg. Łączna waga rozkłada się na 560 elementów o indywidualnym systemie montażu. Sposób ich mocowania nie jest widoczny, a kryje się tam kolejna warstwa 1120 elementów. Jest ona złożona z kotew mechanicznych oraz prętów gwintowanych. Cała instalacja zamontowana jest w 560 precyzyjnych otworach wykonanych w żelbecie. Montaż całości zajął 3 tygodnie.

Zrównoważona sztuka w lobby Centrum Południe

Centrum Południe wita otwartym i nasłonecznionym lobby, którego wnętrze ma nawiązywać do klimatu szwedzkich domów letniskowych. W ten sposób zmieniono przestrzeń recepcyjną z miejsca przechodniego na radosne i powitalne. Takie, w którym można się zrelaksować, popracować lub zorganizować spotkanie biznesowe.

Lobby w budynku Centrum Południe we Wrocławiu, fot. mat. prasowe Skanska

Niedawno skandynawska przestrzeń lobby w budynkach kompleksu biurowego Centrum Południe, została wypełniona sztuką Oskara Zięty. Powstałe tu instalacje są twórczymi kompilacjami złożonymi z innowatorskich zwierciadeł, wytworzonymi w technologii FIDU. Istotnym wyróżnikiem lustrzanej instalacji jest wykorzystanie zrównoważonego sposobu formowania metalu, który wpisuje się w potrzeby współczesnego świata.

To podejście idzie w parze z filozofią spółki biurowej Skanska, która w swoich działaniach stawia zarówno na prośrodowiskowe rozwiązania, jak i wellbeing użytkowników tworzonych przez siebie biur. Stalowe lustra nie tylko wdzięcznie uzupełniają lobby w skandynawskim stylu, ale mają też sprzyjać pobudzaniu kreatywności i dobremu samopoczuciu pracowników i gości Centrum Południe.

W roli głównej... chrobotek: lobby budynku West Forum Business Centre

W lobby biurowca West Forum Business Centre, wrocławskiego zespołu budynków biurowych powstałe ponad dekadę temu. Właściciel kompleksu, firma TFG Asset Management, postanowił podnieść standard budynku, powierzając zadanie stworzenia projektu foyer recepcyjnego i uwspółcześnionego lobby pracowni PIK Studio, z którą inwestor współpracował już przy okazji Stratos Office Centre w Warszawie.

Lobby w biurowcu West forum Business Centre we Wrocławiu, fot. mat. architektów PIK Studio / Radek Wojnar

Inwestorowi zależało na tym, aby w budynku pojawiła się zieleń i naturalne materiały. W oparciu o jego oczekiwania, architekci postanowili pójść o krok dalej i nie tylko wprowadzić do wnętrz zieleń, ale uczynić z niej główny motyw projektu. I tak główne skrzypce w nowej aranżacji wnętrz gra chrobotek.