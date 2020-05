10 rzeczy, o których nie miałeś pojęcia, że wpływają na środowisko

Czy rozmiar okien lub strona świata, w jaką jest zwrócone są budynki mogą mieć wpływ na środowisko? A lokalizacja budynku na mapie miasta, kolor dachu czy rodzaj rośliny, który zostanie posadzony w ogrodzie? Okazuje się, że tak, i to całkiem spory. Oto 10 rzeczy, o których mało kto wie, że również wpływają na środowisko.

REKLAMA

Położenie pomieszczeń względem stron świata i...

Im dłużej w ciągu dnia będziemy cieszyć się naturalnym światłem słonecznym, tym później zapalimy światła, a co za tym idzie – zużyjemy mniej energii. Wpływ na to, w jakim stopniu możemy skorzystać z naturalnego światła, ma ułożenie pomieszczeń względem stron świata. Ważne jest, aby pomieszczenia, w których spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia, były skierowane na południe, południowy wschód lub południowy zachód. W ten sposób nawet w pochmurne dni będziemy mogli otrzymać odpowiednią dawkę światła, nie włączając przy tym żarówek.

... wielkość okien

Elementem, który należy brać pod uwagę, jest rozmiar okien. Warto pamiętać, że im większe okna, tym więcej światła dostanie się do pomieszczenia.

Wykorzystaj mądrze smart home

Coraz popularniejsze na rynku mieszkaniowym systemy smart home to nie tylko technologie podnoszące komfort życia i zapewniające większe bezpieczeństwo użytkownikom. Smart home to przede wszystkim doskonały sposób na podniesienie efektywności budynku. Inteligentne systemy ułatwiają korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej w sposób racjonalny oraz zrównoważony. Umożliwiają zdalne regulowanie temperatury w mieszkaniu i kontrolę zużycia prądu.

Izolacyjność cieplna budynku

Nawet najnowocześniejsze technologie nie będą jednak w pełni skuteczne, jeśli budynek, w którym mieszkamy, nie jest odpowiednio ocieplony. Skuteczna izolacja termiczna nie tylko sprawia, że budynek jest cieplejszy zimą, ale też wolniej nagrzewa się podczas upalnych dni. Oszczędzamy więc nie tylko na ogrzewaniu, ale i klimatyzacji. A tym samym ograniczamy zużycie energii przez cały rok.

Jakość materiałów

Jakość wykorzystywanych do budowy materiałów ma bez wątpienia ogromny wpływ na środowisko. Dlatego ważne jest stosowanie materiałów budowlanych wysokiej jakości – nietoksycznych, o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Również takich, które mogą być poddane recyklingowi. - Klientom trudno na własną rękę zweryfikować jakość budynku, dlatego z pomocą przychodzą tu certyfikaty środowiskowe. To właśnie one są potwierdzeniem deklaracji dewelopera, że budynki spełniają wysokie kryteria dotyczące nie tylko efektywności energetycznej, ale też wysokiej jakości materiałów wykorzystanych do ich wybudowania – podkreśla Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju w Skanska. Z badań przeprowadzonych przez Skanska wynika również, że już ponad 40 proc. klientów zwraca uwagę na to, czy osiedle posiada certyfikat środowiskowy.