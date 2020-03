12 dworców w Dolinie Popradu do modernizacji. Wystartowały prace projektowe

PKP S.A. podpisały umowy na modernizację i budowę 12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu, które będą realizowane w formule „Projektuj i Buduj". Łączny koszt inwestycji to prawie 60 mln złotych brutto.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardów obsługi i komfortu, zwiększenie dostępności dworców dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poziomu bezpieczeństwa, a także estetyki i funkcjonalności budynków.

- Program Inwestycji Dworcowych zmienia oblicze budynków dworcowych w całej Polsce. Dworce w Dolinie Popradu to perełki, warto dbać o te – nieraz zabytkowe – budowle. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji uzyskają one nowy blask – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Rozwój infrastruktury kolejowej w Małopolsce to jeden z priorytetów władz województwa. Chcemy, aby mieszkańcy każdego zakątka naszego regionu mogli sprawnie, bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu podróży, niezależnie od tego czy jest to dojazd do pracy, szkoły czy domu. Inwestycje infrastrukturalne, które realizujemy i które będziemy kontynuować to nie tylko udogodnienia dla mieszkańców i turystów, ale także realne ułatwienie dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem biznesu w Małopolsce - podkreśla Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

- Dworce w Dolinie Popradu to kolejne inwestycje w województwie małopolskim, które uruchamiamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Do tej pory w ramach największego programu przebudowy i budowy zakończyliśmy w Małopolsce modernizację dworca w Miechowie. Obecnie na finiszu jest budowa nowego dworca w Oświęcimiu – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Inwestycja obejmie łącznie 12 obiektów. W ramach niej przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów zostaną dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Starym Sączu. Oprócz tego ostatniego są one objęte ochroną konserwatorską. Ich przebudowa będzie kompleksowym przedsięwzięciem łączącym w sobie renowację elementów historycznych z przystosowaniem dworców do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. Budynki zostaną również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku oraz Zubrzyku powstaną zupełnie nowe budynki o powierzchni użytkowej do 100 mkw. Ich wygląd zostanie dostosowany do otoczenia, a wnętrza będą odpowiadały nowym standardom w zakresie obsługi podróżnych. Korzystnie zmieni się także otoczenie dworców. W ich pobliżu znajdą się nowa mała architektura, w tym wiaty rowerowe oraz parkingi.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte dla poszczególnych lokalizacji poznamy po zakończeniu prac projektowych, które właśnie się rozpoczęły. Po ich zakończenie wykonawca przystąpi do modernizacji lub budowy dworców. Ukończenie wszystkich inwestycji przewidziane jest w połowie 2022 roku. Są one dofinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Modernizacja dworców w Dolinie Popradu jest częścią największego programu inwestycyjnego w historii Polskich Kolei Państwowych S.A. W ramach Programu Inwestycji Dworcowych do 2023 roku na terenie całego kraju zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych 189 dworców kolejowych. Wartość całego programu szacowana jest na około 1,66 mld złotych netto. Większość zadań (około 75 proc.) zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki na pozostałe inwestycje będą pochodziły z budżetu państwa oraz funduszy PKP S.A.