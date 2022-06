155-metrowy wieżowiec SKYSAWA oddany do użytku. To projekt Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury

Warszawski wieżowiec Polskiego Holdingu Nieruchomości, SKYSAWA, właśnie uzyskał zgodę na użytkowanie. Projekt wysokościowca powstał w Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury.

REKLAMA

Dla 155-metrowej wieży będącej wizytówką kompleksu została właśnie wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

SKYSAWA jest zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36.

Najemcy wprowadzą się w pierwszej połowie 2023 roku.

PHN założył, że realizacja budynku SKYSAWA potrwa 36 miesięcy i dokładnie tyle trwała budowa. Prace rozpoczęto pod koniec czerwca 2019 r., a we wrześniu 2020 r. zakończono konstrukcję niższej części kompleksu.

Rekordowe tempo na wyższych piętrach SKYSAWA

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni. Tak szybko buduje się, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Łączny czas ich realizacji zajął zaledwie 150 dni.

W lipcu 2021 r. wieża SKYSAWA osiągnęła swoją docelową wysokość. W kwietniu 2021 r. SKYSAWA została połączona ze stacją metra Rondo ONZ.

- Na Świętokrzyskiej 36 dokładnie 36 miesięcy temu rozpoczęliśmy budowę wieży SKYSAWA obiecując, że prace zakończymy w ciągu 3 lat. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest więc potwierdzeniem, że mimo licznych zawirowań związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie dotrzymaliśmy zadeklarowanego terminu realizacji. Dynamika z jaką kolejne piętra wieży SKYSAWA pięły się w górę była rekordowa i z ogromną dumą mogę ogłosić, że tempo budowy udało nam się utrzymać do samego końca - powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Skalę inwestycji jaką była budowa SKYSAWA najlepiej oddaje tonaż zużytych materiałów budowlanych (3 372 ton stali, 66 290 ton betonu, 1 108 ton szkła) oraz zaangażowanych pracowników - w szczytowym momencie na budowie pracowało około 500 osób.

- Kończący się projekt SKYSAWA stanowił dla nas ogromne wyzwanie. Prowadzenie skomplikowanej budowy w centrum stolicy, tuż obok stacji metra, w warunkach trwającej pandemii i związanych z nią trudności - ograniczonej dostępności pracowników oraz materiałów było ambitnym przedsięwzięciem. Z tym większą satysfakcją mogę teraz powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Było to możliwe dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi, dobrej współpracy z inwestorem oraz konsorcjantami - TKT Engineering, ELIN - powiedział Dariusz Wietrzyński, członek zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy SKYSAWA.

Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonej bezpośrednim przejściem ze stacją metra Rondo ONZ. W styczniu 2022 r. PHN sfinalizował podpisaną w grudniu 2021 r. wieloletnią umową z PKO Bankiem Polskim na wynajęcie całej powierzchni kompleksu SKYSAWA.