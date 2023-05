2026 rok. Wtedy powstanie Teatr Muzyczny w Poznaniu

Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza przetarg na generalnego wykonawcę swojej nowej siedziby. Będzie to największy w kraju obiekt tego typu z widownią na blisko 1200 osób i nowoczesną sceną. To także pierwszy w powojennej historii stolicy Wielkopolski teatr wybudowany od podstaw. W pobliżu budynku może również powstać zasilany retencjonowaną wodą Park Wody i Muzyki.

W kwietniu 2022 roku minister kultury Piotr Gliński i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisali umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Władze miasta podały, że przetarg na nową siedzibę Teatru Muzycznego u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej zostanie rozpisany w formule doprojektuj i wybuduj, a przedmiotem będzie budynek wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Projekt wykonawczy musi uwzględniać koncepcję i projekt budowlany autorstwa Atelier Loegler Architekci.

W Poznaniu powstanie największy teatr muzyczny w Polsce o łącznej kubaturze 170 tys. m sześc., z salą główną na blisko 1200 miejsc, salą kameralną na ponad 300 miejsc, przestrzenią koncertową na 150 miejsc, foyer oraz restauracją z salą bankietową. Właśnie ruszył przetarg na budowę.

- To kolejny krok w kierunku realizacji tak wyczekiwanej przez poznaniaków, a także mieszkańców regionu inwestycji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w 2026 roku Poznań będzie mógł się poszczycić jednym z najnowocześniejszych teatrów muzycznych w Europie i największym w Polsce. Jestem przekonany, że nowa siedziba pozwoli na dalszy rozwój instytucji i otworzy przed nią zupełnie nowe możliwości. Dużym atutem będzie także reprezentacyjna lokalizacja w centrum miasta przy ul. Święty Marcin - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Największy w Polsce

Będzie to największy teatr muzyczny w Polsce o łącznej kubaturze 170 tys. metrów sześciennych, z salą główną (widownia na blisko 1200 miejsc), salą kameralną (ponad 300 miejsc) z możliwością aranżacji, przestrzenią koncertową (150 miejsc), foyer oraz restauracją z salą bankietową. Wszystko to na terenie o powierzchni ponad 6 tys. metrów kwadratowych.

Nowoczesna, przestrzenna scena główna pozwoli na realizację spektakli z większym rozmachem m.in. dzięki szybkim, dwupoziomowym zapadniom, głębokim kulisom i obrotowej scenie. Oprócz części ogólnodostępnej powstanie obszerne zaplecze z pomieszczeniami niezbędnymi do przygotowania spektaklu: garderobami, charakteryzatornią, salami prób, studiem nagraniowym, warsztatami (m.in. krawieckim, butaforskim, charakteryzatorskim), biblioteką nut, biurami i magazynami.

Nowoczesna, przestrzenna scena główna pozwoli na realizację spektakli z większym rozmachem m.in. dzięki szybkim, dwupoziomowym zapadniom, głębokim kulisom i obrotowej scenie, fot. mat. pras.

Teatr zaplanował szereg rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. To elektromechanicznie wspomagane drzwi wejściowe oraz wewnątrz budynku, dostosowane windy i lady w Biurze Obsługi Widza oraz szatniach, linie naprowadzające i pola uwagi ułatwiające poruszanie się po budynku osobom niewidomym i słabowidzącym oraz specjalny system nawigujący łączący się z aplikacją w telefonie, a także pętla indukcyjna ułatwiająca słyszenie osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Ponadto dostępne będą zestawy słuchawkowe ze specjalnym odbiornikiem, pozwalające na realizację spektakli z audiodeskrypcją. Dla osób poruszających się na wózkach zostaną przygotowane komfortowe miejsca w jednym z dogodnych rzędów na widowni, a wejście na scenę będzie dostosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Ponadto w jednej z łazienek będzie można skorzystać z komfortki - przewijaka dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tym rozwiązaniom udział w spektaklu będą mogły wziąć wszyscy, którzy ze względu na niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.

Koncepcja stworzenia Parku Wody i Muzyki to jedna z dodatkowych opcji w przetargu, która powstała przy udziale Zarządu Zieleni Miejskiej i spółki Aquanet. Zakłada lokalizację nowego parku od południowej strony inwestycji, między mostem Dworcowym a Teatrem, wzdłuż nowej ulicy Skośnej dochodzącej do ulicy Składowej. Na terenie parku może powstać m.in. zbiornik zasilany wodą retencjonowaną z dachu teatru, wodno-muzyczna ścieżka edukacyjna i kładki dla pieszych. Niezbędna do prawidłowego użytkowania Teatru i Parku Wody i Muzyki będzie budowa nowoprojektowanej ulicy Skośnej. Zadanie to zrealizowane zostanie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przy udziale Zarządu Dróg Miejskich.