4 DESIGN DAYS 2022. Odkrywamy karty: O tym będziemy rozmawiać!

To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. 4 DESIGN DAYS, po edycjach online w 2021 roku, wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Jesteśmy z powrotem ze świeżymi i niezwykle ważnymi tematami, nowymi wydarzeniami i oryginalnymi atrakcjami, by kontynuować spotkanie w niesamowitej atmosferze, która towarzyszyła nam w poprzednich, przedpandemicznych edycjach. Przed nami cztery dni - od 27 do 30 stycznia 2022 roku - w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów. Rezerwujcie czas! Zapraszamy!

Kolejna edycja 4 Design Days odbędzie się w dniach 27-30 stycznia 2022 roku. W programie wystawy, wieczorne gale, konkursy, prezentacje, a przede wszystkim rozmowy na aktualne i najistotniejsze tematy dla architektury, designu i branży nieruchomości.

Przedstawiamy wstępny zakres tematyczny. Jest coś ważnego dla Ciebie? Zgłoś nam temat!

W gronie architektów, projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów chcemy rozmawiać o:

Zrównoważonym budownictwie . Mamy nie wiele czasu, a tak wiele do zrobienia. Choć budynki są dziś „zielone” jak nigdy dotąd, to wciąż za mało. Zastanowimy się, jaka jest rola inwestora, wykonawcy, architekta w dekarbonizacji budownictwa.

Zastanowimy się, jaka jest rola inwestora, wykonawcy, architekta w dekarbonizacji budownictwa. Przyjrzymy się najbardziej ekologicznym budynkom i będziemy dyskutować o ich projektach, realizacji oraz wykorzystanych technologiach ograniczających ślad węglowy.

Nowym Europejskim Bauhausie i o tym, czy mamy możliwości technologiczne, żeby zrewolucjonizować fundamenty współczesnego budownictwa? Jakie są alternatywy? Czy jest gotowość po stronie politycznej, aby stworzyć system zachęty dla inwestorów, aby byli bardziej otwarci na rozwiązania prośrodowiskowe?

Zastanowimy się, jak „narysować" miasta, by były dobrym miejscem do życia i spełniały funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku. Mobilność, ekologia, cyfryzacja... – kierunki transformacji. Urbanista, samorząd, deweloper, architekt, mieszkaniec – poszukamy przepisu na aglomeracje przyszłości.

Zaprosimy Was na cykl prezentacji nowych, miastotwórczych projektów w polskich miastach - to będą wizje, które zmienią polskie miasta.

Zderzymy opinie o architekturze budującej relacje . Bloki przestają być anonimowe. Chcemy i potrzebujemy relacji sąsiedzkich. Czy polskie osiedla pomagają nam się zaprzyjaźnić?

Porozmawiamy o projektach mixed-use, które rozpychają się na mapie polskich miast. Dlaczego tak dobrze się przyjęły?

Wiele uwagi poświęcimy projektowaniu. Z designerami, producentami, ekspertami porozmawiamy o: