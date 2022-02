4 Design Days 2022: Przeczytaj ważne cytaty, zobacz wielką galerię zdjęć!

Jak tworzyć biznes oparty na rzemiośle? W jaki sposób przedłużyć życie budynków oraz przedmiotów? Czy da się budować bez śladu węglowego i produkować mniej śmieci? Jak „narysować” miasta, by były dobrym miejscem do życia i spełniały funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku? Między innymi o tym przez cztery dni rozmawiali architekci, projektanci, deweloperzy, inwestorzy i władze samorządowe podczas 6. stacjonarnej edycji 4 Design Days. Zobaczcie podsumowanie.

REKLAMA

Kilkadziesiąt sesji, debat i prezentacji, blisko 230 prelegentów z kraju i zagranicy, niemalże 200 wystawców – tak w skrócie wyglądała 6. stacjonarna edycja największego wydarzenia poświęconego trendom w architekturze i wzornictwie. W wydarzeniu wzięło udział 9 tys. osób - architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych oraz pasjonatów designu.

– Cieszymy się, że po edycjach minionego roku, które odbyły się w formule online, mogliśmy ponownie spotkać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na największym w tej części Europy międzynarodowym wydarzeniu rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. 4 Design Days przyniosło cztery dni pełne inspirujących rozmów, unikatowych rozwiązań projektowych i aktualnych trendów w urządzaniu wnętrz. To wydarzenie pokazuje, jak architektura wpływa na nasze życie – mówiła Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days. – Wykorzystując doświadczenia z ostatnich edycji, po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenie w formie hybrydowej, dzięki czemu relacje z debat można było śledzić z różnych zakątków globu – dodał Robert Posytek, autor programu 4 Design Days.

4 Design Days 2022 zainaugurowała sesja pt.: „Polskie rzemiosło. Renesans”. Prelegenci rozmawiali między innymi o powrocie do rzemiosła jako zwrotowi ku zrównoważonemu rozwojowi ludzkości.

– Rzemiosło wraca do łask. Z dnia na dzień widzę coraz więcej pięknych, unikatowych przedmiotów w naszych mieszkaniach. Dzisiaj już nie tylko dostępność i cena decydują o tym, czy my coś kupujemy, ale również dobry design, wykonanie, materiał, jakość i detal – przyznała Katarzyna Jaroszyńska, dziennikarka Dzień Dobry TVN, prowadząca program „Nieoczywiste miejsca” w HGTV.

– Dziesięć lat temu, gdy byłem w Australii, dostrzegłem kolekcjonerskie projektowanie wnętrz mieszkalnych. Rękodzieło z różnych zakątków świata było dominującym motywem. W tym czasie w Polsce urządzaliśmy mieszkania jednakowo – meblami z sieciówek, w kolorystyce najmodniejszej w danym momencie – wspominał Konrad Hulak, współwłaściciel HOP Design. – Tymczasem dzisiaj, także u nas każdy szuka czegoś nowego i unikatowego. Dotyczy to nie tylko rzeźb, ale także mebli. W cenie są modele ręcznie wykonywane. Do łask wraca inkrustowanie. Jeśli chodzi o drewno, to od zawsze bezcenna była współpraca ze stolarzami. Z ich wiedzy i doświadczenia, korzystała zapewne większość polskich producentów mebli – opisywał Konrad Hulak.