4 Design Days: Czy to początek nowej ery w architekturze?

Za nami dyskusja inauguracyjna 4 Design Days (www.4dd.pl) "Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze". Rozmowę w gronie znakomitych gości poprzedził krótki felieton video. Na chwilę przenieśliśmy się do Barcelony, Berlina i Helsinek oraz odwiedziliśmy różne zakątki w Polsce.

- Mieszkam i pracuję w Barcelonie - mieście, które również dosyć mocno zostało dotknięte pandemią koronawirusa. Obecnie miasto kontynuuje swoje plany poprawy jakości powietrza, a także warunków do życia dla jego mieszkańców. Poprzez tymczasowe interwencje w przestrzeni miejskiej, zwane również urbanistyką taktyczną, przestrzeń dla samochodów uległa pomniejszeniu, a przestrzeń dla pieszych stała się większa. Te rozwiązania przestrzenne już pewnie z nami zostaną, jako pomysły, ale będą prawdopodobnie polepszane, jeżeli chodzi o kwestie formalne - prognozował Ivan Blasi, koordynator nagrody Miesa van der Rohe.

O możliwych zmianach w przestrzeniach publicznych mówił również Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB. - Te zmiany możemy zobaczyć również tutaj w Berlinie, gdzie powstają nowe ścieżki rowerowe, gdzie parki stają się bardziej zatłoczone, a zakupy zmieniają swój charakter. Przestrzenie ogólnodostępne będą musiały zostać przemyślane na nowo i będą wyglądać inaczej niż dzisiaj - mówi ceniony architekt.

- Na ile doświadczenia ostatniego roku, to wszystko co zebrało się na sumę różnych wniosków i oczekiwań będzie miało wpływ na świat designu i architektury? W naszych doświadczeniach jedni upatrują wielkiej nadziei na reset i zmianę postaw, a inni po prostu przejściowej trudności, wróżąc, że nie zmieni to tak naprawdę w naszej ewolucji zbyt wiele. Gdzie pośrodku tej skali znajdzie się nowy paradygmat projektowania dla człowieka, w nowych warunkach i doświadczeniach - Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design.

- Pandemia musi być katalizatorem zmian koniecznych dla przyszłości naszej cywilizacji. Porozmawiajmy o tym, jakie wyzwania musimy podjąć jako projektanci chcąc tworzyć nową rzeczywistość - przekonywała Gosia Rygalik, projektantka Studio Rygalik.

Jeszcze rok temu, w trakcie poprzedniej edycji 4 Design Days, rozmawialiśmy wiele na temat zmian klimatu. W tym roku doszła do tego pandemia koronawirusa - wspominał architekt Robert Konieczny, założyciel KWK Promes. - I choć pojawiło się wiele złych doświadczeń uważam, że powinniśmy je przełożyć na nową, popandemiczną rzeczywistość, która, mam nadzieje, jak najszybciej nastąpi - dodawał.

- Jakie będą konsekwencje pandemii COVID-19: dla architektury, dla naszych przestrzeni do pracy, a także otoczenia wokół nas? Liczę na ekscytujące, interesujące dyskusje! - zapraszał do dyskusji wybitny architekt Rainer Mahlamäki, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects.