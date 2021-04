4 Design Days: Ekologia i ekonomia nie mogą nikogo wykluczać. Nowy Europejski Bauhaus musi być dostępny dla każdego

Już 13 maja odbędzie się 4 Design Days Online, internetowa odsłona święta architektury i designu. Tematem przewodnim wydarzenia jest Nowy Europejski Bauhaus – będziemy rozmawiać o tym, jak na fundamentach szkoły Waltera Gropiusa stworzyć wizję architektury przyszłości, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko naturalne. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć Pete'a Kerchera, ambasadora organizacji Design for All Europe.

- Podczas konferencji Komisji Europejskiej inaugurującej projekt, jakim jest Nowy Europejski Bauhaus słusznie przypisano wielkie znaczenie tej idei jako środka do osiągnięcia choćby kilku celów klimatycznych wyznaczonych przez Unię Europejską do 2050 roku - mówi Pete Kercher. - Warto pamiętać, że aby osiągnąć zrównoważenie i harmonię, należy także mieć na uwadze dostępność proponowanych działań dla wszystkich ludzi. Ekologia i ekonomia nie mogą nikogo wykluczać. Nowy Europejski Bauhaus musi uwzględnić masowe zjawisko, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Produkty i rozwiązania, które są dostarczane na rynek, muszą posłużyć na wiele, wiele lat. To jest ogromne wyzwanie i o tym porozmawiamy podczas 4 Design Days - podkreśla i zaprasza ambasador Design for All Europe.

Już 13 maja odbędzie się 4 Design Days Online, internetowa odsłona święta architektury i designu. Tematem przewodnim wydarzenia jest Nowy Europejski Bauhaus, a Pete Kercher weźmie udział w sesji "Design na „nową normalność” – trendy we wzornictwie przemysłowym i projektowaniu przestrzeni do życia i pracy" (12:50-14:00).