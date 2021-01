4 Design Days: jak budować w erze zrównoważonego rozwoju?

Czy musimy budować inaczej? Co zrobić, aby budynki były bardziej zielone? Jak ważna jest jakość materiałów wykorzystywanych do budowy? Jaki wpływ na inwestorów mają architekci? O tym rozmawiali i dyskutowali uczestnicy podczas pierwszego dnia 4 Design Days Pre-Opening Online.

Rozmowę o tym, jak powinniśmy budować w erze zrównoważonego rozwoju Marcin Szczelina rozpoczął pytaniem skierowany do profesor Ewy Kuryłowicz. - Czy bliższe jest Ci myślenie Aarona Betskyego, czyli szybko, nietrwale i mobilnie czy raczej Dietmara Eberle, który mówił, że architektura powinna być trwała?

- Odpowiedź jest pomiędzy i pośrodku. Tego, co powiedział Aaron Betsky, nie można zastosować do państw azjatyckich, gdzie są tak ogromne potrzeby mieszkaniowe. A jednocześnie właśnie w tym budownictwie mieszkaniowym, jak w soczewce widać, jak trudna jest implementacja wszystkich zasad zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych budynków – mówiła prof. Ewa Kuryłowicz. Dodała też, że w momencie braku uregulowań prawnych wszystkie decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego spoczywają w rękach inwestorów indywidualnych. Zależą od ich przekonań i chęci. W przypadku budownictwa publicznego zależy to z kolei od tego, co się buduje.

Profesor Ewa Kuryłowicz podkreślała, jak ważna jest edukacja inwestorów w zakresie budownictwa ekologicznego oraz jak dużą rolę w tym procesie odgrywają architekci, który świadomie widzą, co mogą inwestorom zaproponować.

Zdaniem Szymona Wojciechowskiego zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplarnianych w tej chwili nie da się już odwrócić.

- Lubię myśleć o procesie budowania czy też niszczenia środowiska czy ingerencji w środowisko naturalne, jako o grze. To jest niesprawiedliwa gra, gra która się nigdy nie kończy - podkreślił Szymon Wojciechowski. - Chodzi o to, że mamy w tej grze przede wszystkim wielu graczy, z których najbardziej biernym uczestnikiem jest środowisko, na którym właśnie dokonujemy aktu przemocy. Uczestniczą w tym deweloperzy, którzy chcieliby coś zbudować i na tym zarobić. Do tego celu wynajmują architektów. Architekci działają zgodnie z wytycznymi prawa miejscowego czy ogólnopolskich przepisów, a więc kolejnego uczestnika, czyli władzy, która jest regulatorem w tej grze. Władza też uczestniczy w niej również jako inwestor. Mamy też nacisk na władzę z różnych kierunków. Wszystko to jest mechanizmem połączonych działań, w którym każdy chce coś dla siebie zyskać - tłumaczył Szymon Wojciechowski.

W dyskusji "Architektura. Budynki z zielonym przesłaniem" udział wzięli:

Moderacja: Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury

Debata z udziałem (kolejność alfabetyczna):

Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP Business Park

Ewa Kuryłowicz, architektka, generalna projektantka, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates, przewodnicząca, Rada Fundacji S. Kuryłowicza, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Przemysław Nowak, projektant, założyciel, Mili Młodzi Ludzie

Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy

Szymon Wojciechowski, architekt, współwłaściciel, prezes zarządu, APA Wojciechowski

Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate