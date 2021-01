4 Design Days: Każda epoka wymaga innej formy. Architektura i design zmienią się na zawsze?

Tak jak globalne pandemie XIX i początku XX wieku dały początek współczesnej architekturze, tak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Czy to początek nowej ery w architekturze i designie? Co przyniesie nowa normalność? O tym porozmawiamy w gronie architektów i projektantów podczas sesji "Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze" inaugurującej 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl).

Gośćmi sesji inauguracyjnej 4 Design Days Pre-Opening Online 2021 będą:

· Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design - moderator dyskusji

· Gosia Rygalik, projektantka, Studio Rygalik

· Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej

· Robert Konieczny, architekt, założyciel, KWK Promes

· Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects

· Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB

W dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in.:

