4 Design Days: Kłótni o architekturę jest zdecydowanie za mało

Architektura została wycięta z naszej codzienności. Zapomnieliśmy, że jest elementem naszego życia - powiedział Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects podczas sesji inauguracyjnej 4DD „Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku?”

REKLAMA

Maciej Franta: Nie istnieją w Polsce porządne biura planowania, które kreatywnie planują rozwój miasta.

Każda dyskusja o architekturze daje więcej pożytku niż dziesiątki drobnych aktywności.

Młodzież trzeba uczyć nie samej architektury, lecz życia w architekturze, czyli rozumienia tego, że to, co ich otacza, to właśnie architektura, o którą powinni dbać.

Z usług różnych zawodów zaufania publicznego korzystamy rzadko, albo raz na jakiś czas, a z architekturą żyjemy 24 godziny na dobę. Dlatego należy o niej rozmawiać, a nawet się o nią kłócić. Każda dyskusja daje więcej pożytku niż dziesiątki drobnych aktywności, bo pokazuje ludziom, że od dawna istnieje nauka, która rozwiązuje problemy przestrzenne, ale została w Polsce lekko zaniedbana - stwierdził Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects.

Życie w architekturze

Zdaniem architekta nie istnieją u nas porządne biura planowania miasta, które kreatywnie planują rozwój miasta. Koncentrują się za to na uchwalaniu lokalnych planów.

Wystartowała siódma edycja 4 Design Days 2023 – święta architektury i designu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (www.4dd.pl).

- A przeprowadzenie uchwały krajobrazowej jest wielkim sukcesem, o którym media piszą jak o jakimś wielkim sukcesie. To śmieszne, bo takie rzeczy powinny działać automatycznie - uważa Maciej Franta.

Architekt liczy na to, że każda debata, kłótnia czy rozmowa o architekturze zakoduje w powszechnym myśleniu to, że architektura i urbanistyka jest niezwykle istotnym narzędziem służącym do rozwiązywania największych problemów.

Każda debata, kłótnia czy rozmowa o architekturze zakoduje w powszechnym myśleniu to, że architektura i urbanistyka jest niezwykle istotnym narzędziem służącym do rozwiązywania największych problemów.

- Między innymi dlatego nasza pracowania utworzyła archiklasę w chorzowskim liceum, w której próbujemy uczyć dzieci nie samej architektury, lecz życia w architekturze, czyli rozumienia tego, że to, co ich otacza, to właśnie architektura o, którą powinni dbać - tłumaczył Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects.