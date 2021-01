4 Design Days: Mixed-use - chwilowa moda czy trend na lata?

Czy mixed-use to trend na lata czy chwilowa moda? Co buduje się na świecie, czym może pochwalić się Polska? O tym m.in. będą dyskutować prelegenci sesji Architektura. Projekty „dobrze zmieszane” podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl), którą poprowadzi architekta Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

- Koncepcja miasta zwartego, będąca odpowiedzią na negatywny trend rozlewania się miast, zakłada rozwój intensywny do wewnątrz, odpowiedni do skali i charakteru planowanych tam funkcji - mówi arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, moderatorka sesji tematycznej Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”.

- Coraz trudniej dostępne grunty inwestycyjne w centrach miast w Polsce stają się istotnym wyzwaniem dla inwestorów i architektów, którzy poszukują wartości dodanych dla nowych inwestycji - dodaje.

- Mieszanie funkcji ma wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dobrze dobrane mogą rozwiązać wiele problemów mieszkańców miasta, ale niedopasowane z pewnością przyczynią się do wielu konfliktów i utrudnień - podkreśla architektka.

Już w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Wśród licznych debat m.in. sesja tematyczna Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”

28 stycznia 2021 r. | 11.30-12.30

Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”

Rośnie apetyt na miejsca, które oferują wiele funkcji pod jednym dachem, a architektura to jeden z ich najważniejszych atutów. Czy mixed-use to trend na lata, czy chwilowa moda? Jak wpływa na miasta? Co buduje się na świecie, czym może pochwalić się Polska?

Moderacja:

• Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Debata z udziałem (kolejność alfabetyczna):

· Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu, Tremend

· Marek Gachowski, architekt, urbanista, ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze

· Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel, Konior Studio

· Przemo Łukasik, współwłaściciel, Medusa Group

· Waldemar Olbryk, członek zarządu, szef biznesu mieszkaniowego, opiekun wielofunkcyjnego projektu Fuzja w Łodzi, Echo Investment SA

· Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, JEMS Architekci

· Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing, Cavatina Holding

