4 Design Days: Nowy Europejski Bauhaus odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata

Przed nami 4 Design Days Online, internetowa odsłona święta architektury i designu. Tematem przewodnim wydarzenia jest Nowy Europejski Bauhaus – będziemy rozmawiać o tym, jak na fundamentach szkoły Waltera Gropiusa stworzyć wizję architektury przyszłości, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko naturalne. Dyskusję "Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli" poprowadzi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, partner, członek zarządu, APA Wojciechowski, wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich.

– Tak jak pierwotny Bauhaus, który powstał w Weimarze i Dessau ponad 100 lat temu i zmienił się w ruch ogólnoświatowy, tak Nowy Europejski Bauhaus ma zapoczątkować falę zmian, które do 2050 roku zmienią Europę w pierwszy neutralny klimatycznie kontynent. Do realizacji tego celu niezbędne jest pogodzenie naszego trybu życia z przyrodą, skupiając się na lepszym wspólnym funkcjonowaniu, w piękniejszych i bardziej zrównoważonych oraz sprzyjających integracji miejscach – zauważa Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Architekt podkreśla, że do jednego z głównych wyzwań współczesnego świata, jakim jest globalne ocieplenie, w znacznej mierze przyczynia się współczesne budownictwo. – Obecnie sektor budowlany w Europie odpowiada za zużycie 40% energii i przyczynia się tym samym do ogromnej emisji gazów cieplarnianych, niebezpiecznie podnoszących temperaturę na Ziemi. Musimy wstrzymać globalne ocieplenie do poziomu nie większego niż 1,5% ponad poziom przedindustrialny, aby nie dopuścić do katastrofalnych skutków wynikających z bardzo szybkich zmian klimatycznych – postuluje Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Wyzwanie dla Polski

– Podczas panelu dyskusyjnego w trakcie 4DD Online będziemy rozmawiać o tym, jak przyspieszyć transformacje terenów zabudowanych w sposób nieszkodzący naszej Planecie. Jak materiały i rozwiązania pochodzące z przyrody mogą wspierać architekturę i wzornictwo w obiegu zamkniętym. Zastanowimy się, jak zmienić europejskie miasta, aby zamiast emitować dwutlenek węgla, wychwytywały go – zapowiada prowadząca dyskusję.

– Zmiana paradygmatów to konieczność. Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, musimy w sposób zrównoważony rozwijać miasta, ale też je regenerować i naprawiać kierując się estetyką, trwałością i ekonomią. W Polsce stoi przed nami duże wyzwanie, którym jest połączenie Nowego Europejskiego Bauhausu z transformacją energetyczną. Już teraz potrzebujemy mądrych pomysłów, które pomogą zmienić ogromne obszary związane z wydobyciem węgla na zrównoważone i przyjazne przestrzenie do życia w zgodzie z naturą – podsumowuje architekta.

