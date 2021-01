4 Design Days Pre-Opening Online za nami. Najważniejsze cytaty z wydarzenia

Za nami 4 Design Days Pre-Opening Online. 50 prelegentów, 9 dyskusji, niezliczona liczba cennych opinii - choć nie udało nam się jak co roku spotkać w świecie rzeczywistym w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, było niezwykle ciekawie. Bo rozmowy o designie, architekturze i nieruchomościach są gwarancją gorących dyskusji. Dziękujemy wszystkim gościom wydarzenia za ważne wnioski, a widzom za wiele godzin spędzonych z nami przed ekranami komputerów. To nie oznacza, że w tym roku nie spotkamy się na żywo w Katowicach. Z wielką nadzieją, że tym razem covid nie stanie nam na drodze, zapraszamy już za 4 miesiące - od 13 do 16 maja na tradycyjne 4 Design Days (www.4dd.pl).

Bohaterami 4 Design Days Pre-Opening Online byli wybitnych architekci i projektanci oraz ludzie świata biznesu, ktorzy przez ostatni rok mierzyli się z wyzwaniami związanymi z epidemią covid-19 i właśnie tymi doświadczeniami dzielili się z widzami wydarzenia. Byliśmy w całej Polsce, ale też w Barcelonie, Berlinie, Mediolanie i Helsinkach.

Przeczytajcie najciekawsze cytaty:

Robert Majkut

Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design:



"Kryzys klimatyczny i pandemia dowodzą, że jesteśmy kruchym ekosystemem. (…) Ten rok był testem dla nas wszystkich, także dla projektantów. (…) Architekci muszą głośno i dosadnie mówić, że są rzeczy wokół, które trzeba zmienić".



Gosia Rygalik

Gosia Rygalik, projektantka, Studio Rygalik:

"Pandemia dotknęła nas osobiście i to jest szansa na zmianę. (…) Już 100 lat temu moderniści pokazali, że architektura może reagować na nowe. (...) Wierzę, że jesteśmy zdolni do refleksji o tym, co było i co będzie".

"Okres izolacji pokazał nam, że jesteśmy istotami społecznymi. Nie wspierajmy jako projektanci pomysłów pogłębiających samotność człowieka. (…) Elastyczność i umiejętność adaptacji to najbardziej pożądane cechy w architekturze".

Rainer Mahlamäki

"Funkcjonalizm dążył do tego, by poprawić całe życie człowieka. Musimy projektować budynki biurowe elastyczne, a jednocześnie trwałe".

Jürgen Mayer

"Pandemia wywołała powszechne zamieszanie. Miasta mają problem z mobilnością. Inaczej wykorzystujemy przestrzeń publiczną i dystansujemy się w dużej mierze. Środowisko biurowe przeniosło się do domów na przedmieściach. Coraz mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej. Jednocześnie organizujemy się w małych społecznościach. Potrzebujemy zatem czegoś, co będzie łączyło wszystkie trendy ".