4 Design Days Pre-Opening Online: zapraszamy na wykład Jürgena Mayera z cyklu Mistrzowie Architektury

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów na świecie, Jürgen Mayer H., wygłosi wykład podczas 4 Design Days Pre-Opening Online w ramach cyklu Mistrzowie Architektury. Po zakończeniu prezentacji Wojciech Fudala i Justyna Boduch z SARP Katowice przeprowadzą z gościem rozmowę na żywo. Pytać będą m.in. o projektowanie w kontekście historycznym i wizję miasta przyszłości.

Jürgen Mayer H. to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów na świecie. Można go lubić lub nie, jednak trzeba mu oddać że stworzył własny rozpoznawalny język. W dzisiejszej architekturze to bardzo rzadkie.

Podczas 4 Design Days Pre-Opening Online, Jürgen Mayer H. wygłosi krótki wykład w ramach cyklu Mistrzowie Architektury. Jego tytuł brzmi:

Together Whenever,

Speculations on public space.

Po zakończeniu prezentacji, Wojciech Fudala i Justyna Boduch przeprowadzą z gościem wywiad na żywo. Porozmawiają między innymi o obiektach realizowanych w historycznym kontekście, takich jak Metropol Parasol czy kampus RAW przy zabytkowym dworcu w Poczdamie i o tym jak na jego odważne wizje reagują konserwatorzy zabytków. Nie zabraknie też pytania o wizję miasta przyszłości, którą Jürgen Mayer H. opisał w swojej książce A.WAY. Czy powinniśmy się obawiać, że cyfrowe technologie za kilka lat zdominują nasze życie?

Ciekawostką jest fakt, że poza architekturą, dużą pasją Jürgena Mayera H. jest moda. Mistrz Architektury współpracował z Calvinem Kleinem i zaprojektował własną serię asymetrycznych okularów słonecznych. Podczas rozmowy dowiemy się jakie powiązania widzi pomiędzy projektowaniem mody, a tworzeniem architektury.

W ramach spotkania, organizatorzy przewidują również czas na Q&A, tak aby widzowie mieli okazję zadać naszemu gościowi własne pytania. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone książkami Jürgena Mayera H., w tym wspomnianą wcześniej A.WAY z podpisem autora.