4 Design Days: Redukcja śladu węglowego nie może stać się pobożnym życzeniem

Na rynku nie brakuje technologii, które pozwolą budować bez śladu węglowego. Architekci, projektanci czy urbaniści mając więc możliwości, ale ograniczają ich ramy prawne stworzone przez instytucje. Jeżeli nie stworzą warunków do swobodnego działania w sposób zrównoważony i ekologiczny, to zostaną tylko pobożne życzenia - powiedział Pete Kercher, ambasador Design for All Europe podczas sesji 4DD „Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego”.

- Nie o możliwości techniczne powinniśmy się martwić myśląc o budowaniu bez śladu węglowego, lecz o brak woli politycznej, która pozwoliłaby zmienić podejście rynku do budowania bez śladu węglowego – stwierdził Pete Kercher, ambasador Design for All Europe podczas sesji 4DD „Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego”.

Przypomniał, że architekci, projektanci czy urbaniści mogą zrobić wiele zrobić, ale zawsze muszą działać w ramach prawnych stworzonych przez instytucje.

- Problemy ekologiczne i zrównoważony rozwój nie są tylko kwestią środowiska. Tu cel jest prosty: dążymy do neutralności klimatycznej w 2050 r. Jednak nie możemy pozwolić na to, aby te dążenia zredukowały nas do poziomu robotów. Należy pamiętać o zachowaniu równowagi między tymi dwoma obszarami: musimy dbać o środowisko, ale nie zapominajmy o interesach ludzkości – tłumaczy Pete Kercher.

Dodał, że możliwości technicznych pozwalających budować bez śladu węglowego na rynku nie brakuje. - Ale wszyscy muszą wyrazić wolę realnego działania, które rozwiązywać będzie problemy społeczne, demograficzne, czy związane z różnorodnością społeczną. W przeciwnym razie nic nie zadziała – dodaje Pete Kercher.