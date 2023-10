4 Design Days z nagrodą „Tuba” Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej!

4 Design Days z nagrodą „Tuba” przyznawaną przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej! Wyróżnienie zostało wręczone za znaczący wkład wydarzenia w rozwój Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

„Tubę” - nagrodę Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej - z rąk dziekana Wydziału, dr. hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, odebrali Małgorzata Burzec-Lewandowska i Robert Posytek, autorzy programu 4 Design Days i redaktorzy naczelni Propertydesign.pl oraz Propertynews.pl.

Cieszymy się, że tak prestiżowa uczelnia docenia 4 Design Days. Udało nam się stworzyć miejsce, które stało się prawdziwym świętem architektury i designu, ale - co najważniejsze - miejsce, które jest sceną promującą wspaniały dorobek uczelni, jej studentów i absolwentów - komentują nagrodę Małgorzata Burzec-Lewandowska i Robert Posytek.

Politechnika Śląska wspiera 4 Design Days od pierwszej edycji wydarzenia. Gościmy władze Wydziału Architektury, profesorów tej uczelni oraz absolwentów i studentów. Wystawy, udział w dyskusjach czy prelekcje - to ogromny wkład Wydziału Architektury w 4 Design Days, za który ogromnie dziękujemy.

Politechnika Śląska to kolebka jednych z najlepszych architektów w Polsce, których projekty zdobywają uznanie w Polsce i zagranicą. Co roku gościmy ich podczas 4 Design Days. Ich wkład w jakość wydarzenia jest nieoceniony - dodają.

4 Design Days to wydarzenie dla architektów i projektantów, które odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Co roku w styczniu, wnętrza obiektu zamieniają się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach. Kilkadziesiąt sesji, debat i prezentacji, kilkuset prelegentów z kraju i zagranicy występujących na wielu scenach. Do tego część wystawowa prezentująca najnowsze trendy w aranżacji wnętrz.

Najbliższa edycja 4 Design Days odbędzie się w dniach 25-28 stycznia 2024 roku.

Będą z nami architekci i projektanci z Polski i zagranicy, inwestorzy, deweloperzy, producenci, władze miast oraz eksperci.

Poznamy najlepsze budynki i wnętrza oraz designerskie produkty tworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – przed nami finały konkursów Property Design Awards oraz Dobry Design.

