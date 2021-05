4 Design Days: Zapraszamy na wykład Frana Silvestre

Laureat licznych nagród z dziedziny designu i architektury, hiszpański architekt Fran Silvestre, wygłosi wykład podczas 4 Design Days Online w ramach cyklu Mistrzowie Architektury. Po zakończeniu prezentacji Wojciech Fudala i Justyna Boduch z SARP Katowice przeprowadzą z gościem rozmowę na żywo.

Jednym z punktów programu 4 Design Days Online będzie wykład z cyklu Mistrzowie Architektury. Tym razem przeniesiemy się w klimaty śródziemnomorskie. Gościem będzie hiszpański architekt Fran Silvestre, laureat pierwszych nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach, takich jak German Design Award 2019 (Frankfurt), XIII Hiszpańskie Biennale Architektury i Urbanistyki 2016 (Granada), Red Dot Design Award 2013 (Essen), IFCC Awards 2016 (Nowy Jork) czy National Competition Fundación Caja de Arquitectos (Barcelona).

Fran Silvestre ukończył z wyróżnieniem architekturę na Politechnice w Walencji (UPV), a także urbanistykę na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven (TU/e) w Holandii. Posiada tytuł profesora Wydziału Projektów UPV oraz Uniwersytetu Europejskiego w Walencji. Pełni również funkcję dyrektora programów studiów magisterskich z zakresu architektury i projektowania. Został także uhonorowany tytułem Doctor Cum Laude, nadanym przez macierzystą uczelnię UPV. W 2011 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wyższej Technicznej Szkoły Architektury w Walencji. W 2018 roku objął katedrę im. Victora L. Regniera na Kansas State University w Stanach Zjednoczonych.

Projekty na całym świecie

Projekty Frana Silvestre rozsiane są po całym świecie. Na szczególną uwagę zasługują te zrealizowane w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chorwacji czy Hiszpanii. Projekty te publikowane były w międzynarodowych czasopismach poświęconych architekturze i projektowaniu wnętrz. Wśród nich warto wymienić Architectural Record, GA Houses czy On Diseño or Interni. Fran Silvestre publikował również w wydawnictwach takich jak Phaidon, Taschen, Thames & Hudson czy GG. Ukazało się również kilka monografii, które przedstawiają zbiorczo większość jego pracy studyjnej – są to m.in. monografie wydane nakładem TC Cuadernos, A.Mag czy Arianuova.

Na przestrzeni lat w jego studiu – Fran Silvestre Arquitectos – powstały zarówno mniejsze, jak i większe projekty. Wśród nich warto wymienić Cliff House (Alicante, Hiszpania), Balint House (Walencja, Hiszpania), Hofmann House (Walencja, Hiszpania), House in Hollywood Hills (Los Angeles, USA), Zibo Masterplan (Zibo, Chiny), Hotel-Boutique (Vis, Chorwacja), czy wreszcie Wind Tower (Walencja, Hiszpania).

Działalność badawcza, wykłady, wystawy

Pracownia Fran Silvestre Arquitectos – powstała w 2005 roku i ma na swoim koncie współpracę przy projektach Alfaro Hofmanna w zakresie projektowania wnętrz. Angażuje się również w międzynarodowe badania, wśród których warto podkreślić współpracę z kapitułą nagrody Pritzker Álvaro Siza Prize.

Fran Silvestre zapraszany jest do prezentowania swoich prac podczas licznych seminariów i konferencji organizowanych na uniwersytetach oraz przez instytucje międzynarodowe – warto tu wspomnieć o Kansas State University, New York AIA czy Virginia Tech. Wystawiał również swoje prace w wielu muzeach oraz galeriach sztuki i projektowania, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak np. w Muzeum Serralves w ramach Inovdesign, czy też w MoMA w ramach wystawy zbiorowej On-Site.

Wykład Frana Silvestre z cyklu Mistrzowie Architektury będzie zwieńczeniem całodniowego cyklu debat i prezentacji podczas wydarzenia 4 Design Days Online. Po zakończeniu prezentacji Wojciech Fudala i Justyna Boduch z SARP Katowice przeprowadzą z gościem rozmowę na żywo.

