4 dni z architekturą i designem. Startuje 4 Design Days 2023!

Już 26 stycznia startuje siódma edycja 4 Design Days 2023 – święta architektury i designu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (www.4dd.pl). Wydarzenie potrwa aż cztery dni, do 29 stycznia 2023 r. Tegoroczne 4 Design Days odbędzie się pod hasłem: TOGETHER 4 HUMANITY. W programie wiele atrakcji, a swój udział potwierdzają kolejni znamienici prelegenci!

Już 26 stycznia 2023 roku rozpocznie się 4 Design Days 2023 - spotkanie architektów, projektantów, inwestorów i władz samorządowych.

W najbliższej edycji nowe, ważne tematy dla architektów, designerów, urbanistów, deweloperów, inwestorów oraz władz samorządowych. Wspaniali goście z kraju i zagranicy. Gorące dyskusje i spektakularne wystąpienia na designerskich scenach.

Wydarzenie otworzy sesja inauguracyjna:

Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku?



Ludzkość w XXI wieku odniosła niewyobrażalny sukces – budujemy więcej i wyżej niż kiedykolwiek, dostęp do towarów i usług jest praktycznie nieograniczony. Tak dynamiczny rozwój świata ma jednak swoją cenę, obnaża szereg nieznanych wcześniej zagrożeń i wyzwań: zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się̨ społeczeństwo, bezdomność, epidemie... Politycy, architekci, urbaniści, projektanci, doświadczeni deweloperzy i firmy budowlane oraz światowy kapitał – to m.in. autorzy scenariusza dalszego rozwoju świata. Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? Co jest najważniejsze?

W sesji inauguracyjnej wezmą udział m.in.:

Andy Yu, Projects Director, Sou Fujimoto Architects

Maciej Franta, założyciel, Franta Group Architects

Hugon Kowalski, architekt, właściciel, UGO architecture

Marta Sękulska-Wrońska, architektka, WXCA

Cameron Sinclair, współzałożyciel, Armory of Harmony

Moderacja: Marcin Sawicki, dziennikarz, Dzień dobry TVN

Podczas 4 Design Days 2023 będą z nami m.in.:

O tym będziemy rozmawiać na 4 Design Days 2023

Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś społeczeństwa? Co czeka architekturę w Polsce i na świecie? Zapytamy o to znane osobistości z branży architektury, które wezmą w udział w 4 Design Days 2023.

Ukraińscy architekci o odbudowie zrujnowanego kraju

Trwa wojna w Ukrainie. Ukraina bije się o wolność. Kolejna walka stoczy się tuż po tym, jak zamilkną strzały. Odbudowa zrujnowanego kraju stanie się największym europejskim projektem budowlanym XXI wieku. Skala wyzwań będzie ogromna. Plan przyszłej odbudowy Ukrainy potrzebuje architektów. O tym będziemy rozmawiać podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach:

Gdzie leży klucz do zrównoważonych projektów?

Świat designu reaguje na kryzys ekonomiczny i wojnę na Ukrainie. Słowa, które odmienia się dziś we wszystkich przypadkach to: natura, ekologia i oszczędność.

Gdzie leży klucz do zrównoważonych projektów? Są architekci, którzy hasło przewodnie 4 Design Days 2023, czyli TOGETHER 4 HUMANITY, od lat czynią fundamentem swojej pracy.

O trendach w designie będziemy dyskutować podczas 4 Design Days 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jakie trendy mają wpływ na współczesne projektowanie?

Hasło na dziś to ESG

Ważnych tematów dla branży jest znacznie więcej. Musimy zmierzyć się z różnorodnością w aspekcie społecznym, gospodarczym, energetycznym, surowcowym. Należy mądrze zaspakajać nasze potrzeby konsumpcyjne. Otaczać się takimi budynkami i rzeczami oraz tak je projektować i wytwarzać, by nie wystawić za to wysokiego rachunku naszej planecie. Świat potrzebuje produktów, które będą cieszyć oko, ale zostaną z nami na długo i przetrwają ulotne mody.

Hasła na dziś to zatem ESG – w każdym aspekcie architektury i projektowania; na każdym etapie życia produktu i budynku oraz efektywność energetyczna.

Politycy, architekci, urbaniści, projektanci, doświadczeni deweloperzy i firmy budowlane oraz światowy kapitał – to m.in. autorzy scenariusza dalszego rozwoju świata. 4 Design Days 2023 chce być miejscem ich spotkań i wymiany opinii.

Konkursy na najlepszą architekturę, design i fotografię

Najbliższej edycji 4 Design Days 2023 towarzyszą aż trzy konkursy. To Property Design Awards, Dobry Design oraz konkurs fotograficzny Miasto – czy idziemy w dobrą stronę. Zapraszamy na finał tych plebiscytów podczas 4 Design Days 2023.

Zapraszamy!

Małgorzata Burzec-Lewandowska, Robert Posytek, autorzy programu 4 Design Days