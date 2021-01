4DD: Architektura prędzej ulegnie pandemii niż zmianom klimatycznym

Architektura szybciej się zmienia pod wpływem pandemii niż zmian klimatycznych, bo - trochę inaczej niż globalne ocieplenie - dotyka nas osobiście. Dziś stadion czy kościół stają się szpitalem, więc wiemy, że budynki muszą być elastyczne. Wszyscy szukamy spokoju i izolacji, ale musimy też kontaktować się ze współpracownikami. Dlatego architekci powinni zdefiniować na nowo funkcjonalność budynków. Do takich m.in. wniosków doszli prelegenci sesji inauguracyjnej 4DD (www.4dd.pl).

Czy pandemia radykalnie zmieni podejście do architektury? - Nie sądzę. Raczej przyspieszy niektóre procesy, które już się toczą w budownictwie biurowym, przemysłowym czy mieszkaniowym. Znamienne jest to, że wszyscy szukamy spokoju i izolacji, ale z drugiej strony musimy kontaktować się z naszymi współpracownikami. Uważam, że architekci powinni być bardziej partycypacyjni w projektach i zdefiniować na nowo funkcjonalność budynków - stwierdził podczas sesji inauguracyjnej 4 Design Days „Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze” Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki Architects.

Dodaje, że funkcjonalizm zawsze był bardzo ciekawym kierunkiem w architekturze, ponieważ jego twórcy dążyli do poprawy otoczenia człowieka.

- Nie skupiali się wyłącznie na stworzeniu nowego języka dla architektury. Szpitale czy biblioteki były lepiej projektowane. W przyszłości największym wyzwaniem będzie projektowanie środowiska pracy. Nie tylko sam budynek się liczy, lecz także jego otoczenie, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Budynki muszą być elastyczne, by mogły się łatwo dostosować do różnych funkcji - uważa Rainer Mahlamäki.

Architektura na rozdrożu

Zmiany postcovidowe będą tylko dodatkowym elementem pewnego szerszego procesu. Poza trzema filarami, czyli: inwestorem, architekturą i rynkiem pojawi się czynnik społecznej odpowiedzialności w projektowaniu.

– To skłania do refleksji nad tym, w jaki sposób zmienić architekturę, aby była bardziej dopasowana do ludzkich potrzeb, bez podporządkowania dyktatowi ekonomicznemu. XIX-wieczny i XX-wieczny model życia w mieście już się zdezaktualizował, więc potrzebujemy szerszego konceptu – zauważył Robert Majkut, CEO Robert Majkut Design.

Zgadza się z nim Robert Konieczny, założyciel KWK Promes, przypominając, że rok temu świat zastanawiał się nad przerażającymi zmianami klimatycznymi i degradacyjną rolą budownictwa w tym procesie.

– Ono zawsze będzie szkodliwe dla naszej planety, dlatego należy budować mądrze. W publicznej dyskusji pojawiały się różne koncepcje mające ograniczyć to zjawisko. Jedna z nich zakładała dogęszczanie miast i rezygnację z budowania domków jednorodzinnych na przedmieściach – przypomina Robert Konieczny.

Tymczasem pandemia kompletnie odwróciła ten trop.

– Przynajmniej chwilowo dogęszczanie jest problemem. Ludzie teraz potrzebują powietrza, izolacji, które zapewnią im bezpieczeństwo. Te dwa nurty sobie zaprzeczają. Dlatego rodzi się pytanie: jak projektować, by te wszystkie potrzeby pogodzić. Uważam, że to jest coraz bardziej problem medyczny, ale oczywiście architektura musi zareagować i tak będzie – przewiduje Robert Konieczny.