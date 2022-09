5-gwiazdkowe hotele w polskich górach. Tu architektura zaskakuje, a wnętrza ociekają luksusem

Modernistyczna bryła, dawne schronisko PTTK, czy forma przypominająca górski kryształ - 5-gwiazdkowym hotelom na Południu Polski daleko od sztampowości. Oto subiektywny ranking najciekawszych luksusowych hoteli w górskich kurortach.

REKLAMA

Hotel Belmonte / Krynica-Zdrój

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju. Obiekt został otwarty w kwietniu 2022 r. Znajduje się tuż obok stoku narciarskiego, blisko klimatycznego centrum kurortu, z widokiem na panoramę gór.

Nowoczesny design i oryginalne wnętrza nawiązują do tradycji modernizmu Krynicy-Zdroju oraz najlepszych alpejskich kurortów. Do dyspozycji gości jest 251 pokoi i apartamentów. Filozofia wellbeing Hotelu Belmonte ma wprowadzić gościa hotelowego w stan głębokiego odprężenia, a autorska kuchnia górska zabierze go w kulinarną wyprawę na najwyższym poziomie. Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio.

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju. Obiekt został otwarty w kwietniu 2022, fot. mat. pras.

W hotelu dostępna jest strefa SPA&Wellness oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Restauracja serwuje miks międzynarodowej kuchni górskiej zainspirowanej regionalnymi potrawami Beskidu Sądeckiego.

Crystal Mountain / Wisła

Crystal Mountain to nowy obiekt w Wiśle w standardzie pięciu gwiazdek, położony w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego, na zboczu Góry Bukowej. Oficjalne otwarcie Crystal Mountain miało miejsce w zeszłym roku.

Hotel zaprojektowany przez Q2Studio ma strukturę przypominającą górski kryształ. Zadaszone wejście prowadzi do przestronnego hotelowego lobby z dostępnym dla gości lobby barem i tarasem z widokiem na góry i dolinę Wisły. To także główny węzeł komunikacyjny. Z dwoma restauracjami, nowym centrum konferencyjnym, jak również własnym SPA, strefą basenową zewnętrzną i wewnętrzną, strefą dla dzieci i strefą fitness. Część hotelowa to ponad 540 nowoczesnych pokoi z widokiem na okolicę. Całość uzupełniona o podziemny garaż z 4 kondygnacjami z osobnymi wjazdami.

Hotel SPA Dr Irena Eris / Polanica-Zdrój

Hotel SPA Dr Irena Eris w polanickim kurorcie to pięciogwiazdkowy obiekt zaprojektowany przez studio Atelier 3 Girtler and Girtler. W obiekcie jest 85 pokoi i apartamentów, Centrum SPA z dwoma basenami, jacuzzi (dwoma wewnątrz i jednym na trasie zewnętrznym), kompleksem saun (sauną fińską, infrared, sanarium i łaźnią rzymską) oraz strefę fitness i studio cardio. W hotelu znajdują się restauracja Art Déco z kawiarnią (Café Tomki) i klub Fotopastykon.

Hotel SPA Dr Irena Eris w polanickim kurorcie to pięciogwiazdkowy obiekt zaprojektowany przez studio Atelier 3 Girtler and Girtler, fot. mat. pras.

Heron Live Hotel / Sienna

Hotel ciekawy pod względem architektury, a przy tym ekskluzywne spa. Trzy restauracje, klub i miejsce na spotkania biznesowe - to wszystko znajduje się w designerskim Heron Live Hotel położonym w miejscowości Sienna. Obiekt zaprojektowała Autorska Pracownia Architektury Konrad Loesch, zaś za wnętrza odpowiadają architekci Jarosław Ptak i Konrad Loesch.

Wnętrza są utrzymane w stylistyce nowoczesnej i eleganckiej. Takie są też pokoje, które stawiają w aranżacji na klasykę.

Trzy restauracje, klub i miejsce na spotkania biznesowe - to wszystko znajduje się w designerskim Heron Live Hotel położonym w miejscowości Sienna, fot. mat. pras.

Hotel Aries / Zakopane

Kiedyś schronisko PTTK, a dziś 5-gwiazdkowy Hotel Aries. Skomplikowana bryła historycznego budynku wpłynęła na niespotykany gdziekolwiek indziej poziom indywidualizacji projektów pokoi i apartamentów, różniących się w rezultacie i układem, i stylistyką. Wątki wspólne to z kolei twórcze podejście do zakopiańskich tradycji wzorniczych. Głównym architektem było ORB studio: Justyna Jabłońska i Wojciech Niwiński.

Kiedyś schronisko PTTK, a dziś 5-gwiazdkowy Hotel Aries. Skomplikowana bryła historycznego budynku wpłynęła na niespotykany gdziekolwiek indziej poziom indywidualizacji projektów pokoi i apartamentów, różniących się w rezultacie i układem, i stylistyką, fot. mat. pras.

W hotelu Aries każdy pokój i apartament jest inny. O ich niepowtarzalnej formie zdecydowała charakterystyczna bryła, z której wynika skomplikowana struktura wewnętrzna obiektu. Ponieważ zasadnicza część powierzchni użytkowej mieści się pod ogromnych rozmiarów dachem, kolejne piętra są coraz węższe, a także naznaczone skosami, co sprawia, że pokoje wyraźnie różnią się układem. Wiązały się z tym znaczne wyzwania projektowe, ale także potencjał zaaranżowania pomieszczeń z myślą o zróżnicowanych potrzebach gości – zarówno klientów biznesowych, jak i rodzin. Zwłaszcza na turystów czekają pokoje z własnymi tarasami, a także dwupoziomowe apartamenty ze schodami wiodącymi do pokoików dla dzieci pod samą kalenicą. W rezultacie podczas każdej kolejnej wizyty gość może się zatrzymać w zupełnie innym pokoju, by zawsze czuć się wyjątkowo.

Modrzewie Park Hotel / Szczawnica

W tym roku hotel będzie obchodził 13-lecie istnienia w nowej odsłonie, a stoi za nim niesamowita historia. 81 lat temu Adam Stadnicki, ówczesny właściciel uzdrowiska Szczawnica, wybudował dla swojej ukochanej córki i jej męża Stefana Świeżawskiego – wybitnego profesora historii filozofii, trzykondygnacyjną willę. Zyskała ona nazwę „Pod Modrzewiami” z powodu terenu, na którym się znajduje - porośniętym modrzewiem wzgórzu, w samym centrum 15-hektarowego parku. Budynek zaprojektował inżynier Stanisław Dziewolski, czerpiąc inspiracje z ówcześnie bardzo modnego budownictwa okrętowego. Wyposażenie do pensjonatu wykonały najbardziej wtedy prestiżowe warsztaty m.in.: stolarnie w Nawojowej, warszawska firma „Jarnuszkiewicz” czy zakład „Kumer i Torba” w Rabce. Wiosną 1939 roku budynek został oddany do użytku.

Obecnie funkcjonuje tu pierwszy w Pieninach 5-gwiazdkowy hotel. Modernistyczny budynek ukryty wśród drzew, zaprasza tych, którzy potrzebują odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku i zadbać o odpowiedni relaks zarówno ciała, jak i ducha.

Modernistyczny budynek Modrzewie Park Hotel ukryty wśród drzew, zaprasza tych, którzy potrzebują odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku i zadbać o odpowiedni relaks zarówno ciała, jak i ducha, fot. mat. pras.

Mimo położenia w historycznym centrum Szczawnicy, hotel wyróżnia niezwykle kameralna atmosfera. Otoczony bujną zielenią pozwala zrelaksować się na łonie przyrody przy kojącym szumie modrzewi. Butikowy hotel oferuje zaledwie 17 pokojów, we wnętrzach których króluje styl art déco, ze współczesnymi dodatkami cieszącymi oko każdego estety. Kolory, które dominują w przestrzeniach to przyjazne barwy ziemi: brązy, beże, czerwienie, przełamane biele i złoto.

– Nasze dzieci, włożyły w odbudowę „Modrzewi” wiele energii, miłości i pasji, aby stał się on hotelem nowoczesnym, ale jednocześnie zachowującym atmosferę minionych lat. Naszym marzeniem było przywrócić blask temu miejscu i uczynić z niego prawdziwą perełkę Uzdrowiska. Dzięki otaczającej bujnej zieleni zapewniony jest komfort i dyskrecja poszukującym w Szczawnicy wspomnień i wyjątkowego odpoczynku – mówi Andrzej Mańkowski, który w 2005 zdecydował się zrewitalizować Willę.

Aparthotel Seidorf Mountain Resort / obok Karpacza

Aparthotel Seidorf Mountain Resort zlokalizowany jest na wysokości 670 m n.p.m., 3 km od Karpacza. Całość obiektu to 233 apartamenty wykończone i wyposażone w standardzie pięciogwiazdkowym. Budynek hotelowy pochodzący z XIX wieku przez ostatnie kilka lat był odrestaurowywany z nawiązaniem do tradycyjnej architektury regionu Karkonoszy, a w jego wykończeniu wykorzystano przed wszystkim naturalne materiały – kamień i drewno.

seidorf2.jpg

W hotelu znajdziemy m.in. m.in. strefy basenów (wewnętrzne i zewnętrzne), SPA i strefę wellnes z saunami, salę fitness, restaurację z tarasem widokowym, salę zabaw dla dzieci, sale konferencyjne, dwa pełnowymiarowe korty tenisowe.