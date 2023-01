5 warszawskich inwestycji, które ujrzą światło dzienne w 2023 roku

Warszawiacy wyczekują wielu inwestycji, które mają wzbogacić nie tylko infrastrukturę miasta, ale i jego kulturę. Przedstawiamy 5 najważniejszych projektów, które mają się otworzyć w 2023 r. w stolicy.

REKLAMA

Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego

projekt: WXCA

Na terenie Cytadeli Warszawskiej trwa budowa stałej siedziby Muzeum Historii Polski. W 2009 r. międzynarodowy konkurs architektoniczny z lokalizacją Muzeum nad Trasą Łazienkowską w okolicy Zamku Ujazdowskiego wygrała pracownia Paczowski et Fritsch z Luksemburga.

Rok później decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana. W 2015 r. rozpoczęły się rozmowy dotyczące nowej lokalizacji Muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej. A rok później podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Wykonawcą prac budowlanych został Budimex S.A.

Budowa Muzeum Historii Polski i równolegle powstającego Muzeum Wojska Polskiego jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną, fot. mat. pras.

Budowa Muzeum Historii Polski i równolegle powstającego Muzeum Wojska Polskiego jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną. Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

projekt: Thomas Phifer and Partners

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Za projekt muzeum odpowiada pracownia Thomas Phifer and Partners, a za realizację prac budowlanych firma Warbud. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy, fot. mat. pras.

– Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępuje w imponującym tempie. To będzie kluczowy element Nowego Centrum Warszawy i jeden z najciekawszych punktów na mapie stolicy. Miejsce, które chętnie odwiedzać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W Warszawie – stolicy wolnego czasu! – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podczas odwiedzania placu budowy w zeszłym roku.

Budowa muzeum kosztuje 424 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę roku.

Nowe Pole Mokotowskie

projekt: WXCA

Na Polu Mokotowskim trwają prace modernizacyjne w oparciu o projekt uznanej pracowni WXCA. Nowa przestrzeń ma być gotowa na III kwartał 2023 roku.

Na Polu Mokotowskim trwają prace modernizacyjne w oparciu o projekt uznanej pracowni WXCA. Nowa przestrzeń ma być gotowa na III kwartał 2023 roku, fot. mat. pras.

Park Pole Mokotowskie jest, prócz wartości przyrodniczej, fenomenem społecznym i kulturowym. Jest miejscem otwartym na różnorodność i wolnym, gdzie sposób funkcjonowania określają sami mieszkańcy przez swe aktywności. Został ukształtowany w równej mierze przez odgórne działania projektantów, jak i oddolny proces społeczny.

Zieleń użytkowa opierać się będzie na zasadach permakultury, leśnych ogrodów, rabaty i klomby wysadzane będą bylinami, w tym miododajnymi, rozszerzone będą strefy łąk i rzadko koszonych trawiastych muraw. Rozbudowany zostanie ekosystem wodny, który tworzyć będą: główny zbiornik wodny, kanały i „archiwum wodne”, ogrody deszczowe i łąki podmokłe. System wodny stanie się elementem retencji, zrównoważonej gospodarki wodnej parku, a wody oczyszczane będą w sposób naturalny przez odpowiednio dobrane rośliny.

W projekcie założono zwiększenie integracji parku z sąsiedztwem. Wejścia do parku będą kształtowane przez zieleń niską i wysoką wizualnie zapraszającą do wnętrza. Przy głównych wejściach znajdą się niewielkie przestrzenie publiczne, siedziska, miejsca spotkań. Obrzeża Parku będą zmieniane na dwa sposoby: integrująco i zapraszająco przy wejściach i na stykach z otoczeniem mieszkaniowym i innymi terenami zieleni, zaś izolująco wzdłuż uciążliwych ulic – przez uformowanie wałów ziemnych i zieleń rozpraszającą fale akustyczne.

Plac Centralny

projekt: A-A Collective

Nowy plac zostanie wykrojony z części Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej. Z przestrzeni ubędzie bruku, a przybędzie zieleni, pojawi się również oczko wodne - taki jest plan powstały na bazie projektu A-A Collective.

Nowy plac zostanie wykrojony z części Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej. Z przestrzeni ubędzie bruku, a przybędzie zieleni, pojawi się również oczko wodne, fot. mat. pras.

W przestrzeni, która zostanie urządzona zgodnie z projektem konkursowym, mieszkańcy odnajdą ślady historii Warszawy po nieistniejących ulicach i kamienicach. Nawierzchnie z bruku przypominają układ dawnych ulic. Trawniki są obrysem po przedwojennych kamienicach. Domy zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a ich relikty zburzone i usunięte, by zrobić miejsce pod budowę Pałacu Kultury i Nauki. Przybędzie drzew i staw, który znajdzie się przy samym wejściu na plac od strony ulicy Marszałkowskiej, blisko elewacji bocznej planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Finiszu prac możemy się spodziewać przed końcem 2023 r.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia

projekt: DWAA Architekci

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei.

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat, fot. mat. pras.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Sprawniejsze będzie zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 2 mld zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.