7 km girland, 11 tys. ozdób, niemal 80 choinek. Disneyland w Paryżu w świątecznej odsłonie

Disneyland wie jak na bogato świętować Boże Narodzenie. Do 8 stycznia 2023 r. można podziwiać świąteczną - i pełną przepychu -odsłonę kultowego parku rozrywki w Paryżu.

Od 12 listopada 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. w Disneylandzie w Paryżu trwa sezon świąteczny.

Popularny park rozrywki jak co roku przygotował szereg dekoracji i atrakcji.

Dodatkowo w tym roku przypada 30. rocznica powstania paryskiego Disneylandu.

Sezon świąteczny w Disneylandzie w Paryżu trwa w najlepsze. Do 8 stycznia 2023 roku można korzystać z szeregu atrakcji, jakie przygotował dla turystów ten najpopularniejszy w Europie park rozrywki.

Na gości wchodzących do Disneylandu czeka majestatyczna choinka o wysokości 24 metrów i wadze 24 ton. Na potrzeby świątecznej dekoracji zawieszono 7 km girland, ok. 11 tys. ozdób choinkowych, postawiono 78 prawdziwych choinek oraz posadzono ok. 37 tys. kwiatów. Aby zminimalizować zużycie energii skorzystano ze specjalnie zaprojektowanej dla Disneylandu technologii LED.

Jednym z największych wydarzeń jest świąteczna parada Myszki Miki o tytule "Mickey's Dazzling Christmas Parade". Podczas pochodu na specjalnych platformach wśród idyllicznych, tradycyjnych bożonarodzeniowych dekoracji postacie z bajek Disneya pozdrawiają i bawią uczestników. Można zobaczyć zarówno wersję dzienną, jak nocną, pełną różnokolorowych iluminacji. Na potrzeby wydarzenia stworzono 200 specjalnych kostiumów.

Dodatkowo w tym roku przypada 30. rocznica powstania Disneylandu w Paryżu. Z tej okazji przygotowano nocny pokaz dronów Disney D-Light.