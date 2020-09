8 na 10 Polaków twierdzi, że budynki drewniane są zdrowe. Ale panuje przekonanie, że są łatwopalne

Dom góralski to pierwsze skojarzenie aż 3 na 4 Polaków z budownictwem drewnianym. Tylko 14 proc. wskazuje, że to też całoroczne domy jednorodzinne, z zaledwie 2 proc. wie o budynkach wielorodzinnych budowanych w technologii drewnianej – wynika z raportu Ministerstwa Środowiska.

REKLAMA

Dosyć niska świadomość budownictwa drewnianego, nie idzie w parze z brakiem wiedzy o zaletach. Większość Polaków wskazuje na szybkość budowy domów z drewna oraz to, że są one zdrowe i przyjazne dla mieszkańców. Pokutuje jednak przekonanie, że budynki drewniane są łatwopalne. Wierzy w to aż 84 proc. Polaków, mimo że jak wskazują eksperci Polskich Domów Drewnianych, drewno wykorzystywane w budownictwie podlega takim samym normom jak inne materiały.

Pierwsze trzy skojarzenia Polaków z określeniem dom drewniany to: dom góralski (74 proc.), letniskowy (67 proc.) oraz wiejski (57 proc.). Nadal występuje mała świadomość możliwości budowania całorocznych domów jednorodzinnych (14 proc. wskazań) oraz budynków wielorodzinnych (2 proc.) – wynika z raportu Ministerstwa Środowiska z drugiej połowy 2017 roku.

- Taki stan wiedzy to pochodna wciąż małej popularności budownictwa drewnianego w Polsce. Z najnowszych danych GUS za pierwsze półrocze 2020 roku wynika, że z ponad 41 tys. budynków oddanych do użytku tylko 371 było w konstrukcji drewnianej. To zaledwie 0,9 proc. ogółu. I ta statystyka utrzymuje się na takim poziomie już od wielu lat. Natomiast np. w Niemczech udział budownictwa drewnianego przekracza 18 proc.. Ważne jest jednak to, że Polacy mają świadomość zalet budownictwa drewnianego, takich jak ekologiczność, niższe koszty utrzymania, czy przyjazność dla użytkownika – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Polacy świadomi zalet budownictwa drewnianego

Aż 87 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że dom drewniany jest zdrowy i przyjazny dla mieszkańców. Na drugim miejscu pojawia się przekonanie, że jest też łatwopalny (84 proc.). Podium domyka opinia, że dom drewniany można wybudować w krótkim czasie (76 proc. wskazań). Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że stereotyp związany z łatwopalnością budynków drewnianych nie ma uzasadnienia. Wymagania dla materiałów budowlanych w zakresie ich reakcji na ogień są bardzo precyzyjne. Zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i drewno, jak każdy surowiec, musi te normy spełniać. Dodatkowo, ostatnio w Pionkach przeprowadzono eksperyment pożarowy, w którym do spalenia przeznaczono dom drewniany o powierzchni aż 110 mkw., żeby oszacować dokładnie parametry związane ze spalaniem się budynku.

- Taki eksperyment pozwoli uregulować kwestie związane z wykorzystaniem drewna w budynkach wielokondygnacyjnych, ale jest też sygnałem dla klientów o bezpieczeństwie tego surowca. Budynek, który spalono w Pionkach w trakcie eksperymentu zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami, zapewniając m.in. możliwość ewakuacji, co w przypadku pożaru i bezpieczeństwa mieszkańców jest najważniejsze – mówi Tomasz Szlązak.