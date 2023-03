92 zabytki z Małopolski odnowią za 4 mln zł

92 zabytkowe obiekty z terenu całej Małopolski zostaną poddane konserwacji dzięki wsparciu udzielonemu z budżetu województwa. Sejmik rozdzielił dotacje w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski", na który łącznie przeznaczono 4 mln zł.

"Ochrona zabytków Małopolski" to realizowany od lat program samorządu województwa, który pozwala na renowacje zabytkowych obiektów z całego regionu.

Wśród 92 obiektów, które zostaną poddane konserwacji, są m.in. dwory w Okocimiu i Brodach, elewacje klasztoru w Czernej, stolarka okienna siedziby PTTK w Olkuszu oraz pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim, kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, budynki Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, a także ruchome wyposażenie świątyń rzymskokatolickich, grekokatolickich, prawosławnych i ewangelickich.

"Ochrona zabytków Małopolski” to realizowany od lat program samorządu województwa, który co roku pozwala na renowacje wyjątkowych obiektów z całego regionu. W tegorocznej edycji konkursu do dnia 15 grudnia 2022 r złożonych zostało 213 wniosków o dotacje w ogólnej oczekiwanej kwocie dotacji w wysokości prawie 25,8 mln zł. Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego w wysokości 4 mln złotych dawny blask odzyskają liczne świątynie oraz obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.