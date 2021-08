Accor stworzył najwyżej położony pokój hotelowy w Niemczech. Jednak... nie można w nim spać

We współpracy Accor Live Limitless z Zugspitze-Top of Germany na płaskowyżu Zugspitzplatt powstał kompletny pokój hotelowy. Przenocowanie w nim jest jednak niemożliwe. Zamiast tego ci, którzy dotrą do szklanej konstrukcji, zostaną nagrodzeni 500 punktami ALL, które można wymienić podczas następnego pobytu w jednym z hoteli Grupy Accor.

REKLAMA

Na odwiedzających Zugspitze, oprócz niezliczonych szczytów na granicy niemiecko-austriackiej, czeka od teraz kolejna, godna podziwu atrakcja. W ramach ALL, programu lojalnościowego Accor i zarazem ogólnoświatowej platformy lifestyle’owej, w przyciągającej wzrok szklanej gablocie na Zugspitzplatt, skonstruowany został najwyżej położony pokój hotelowy w Niemczech. Wnętrze, w skład którego wchodzą oryginalne meble hotelowe, wywodzi się z marki Novotel, od której Grupa rozpoczęła działalność ponad 50 lat temu.

Choć rozpościerający się widok jest na najwyższym poziomie, a przy tym jest prawdopodobnie najlepszym widokiem w Niemczech, noc spędzona w tym pokoju pozostanie jedynie marzeniem. Jednakże ci, którzy dotrą do niego, zostaną nagrodzeni. Kod QR na szklanych ścianach zaprasza wszystkich poszukiwaczy wrażeń i kolekcjonerów punktów do zarejestrowania się w programie lojalnościowym Accor i zdobycia pierwszych 500 punktów. Można je wykorzystać od razu podczas następnego pobytu w jednym z ponad 5100 hoteli Accor na całym świecie, na przykład w monachijskich filiach lub w Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen.