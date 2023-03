Accor z debiutem w Czarnogórze. Tak będzie wyglądał pierwszy hotel Pullman

Marka Accor podpisała umowę z Liko-Soho Group na Pullman Resort & Residences Bar Montenegro. Pierwszy pięciogwiazdkowy hotel marki premium w Czarnogórze powstanie w turystycznej miejscowości Bar. Obiekt położony tuż nad brzegiem Morza Adriatyckiego otworzy swoje drzwi dla gości pod koniec 2025 r.

Accor rozszerza swoją obecność na Bałkanach i zapowiada pierwszy hotel Pullman w Czarnogórze.

Pullman Resort & Residences Bar Montenegro położony jest w Bar Riviera, zaledwie 100 m od brzegu morza.

Otwarcie Pullman Resort & Residences Bar Montenegro planowane jest na koniec 2025 roku.

Goście Pullman Resort & Residences Bar Montenegro będą mieli do dyspozycji nie tylko bezpośredni dostęp do plaży, ale również zapierający dech w piersiach widok z jedenastu pięter na Morze Adriatyckie z jednej strony, a z drugiej – na malownicze pasma górskie. Nowy hotel będzie częścią kompleksu, w którym znajdzie się dodatkowa przestrzeń zarówno dla gości, jak i dla lokalnej społeczności. Dla osób podróżujących w celach wypoczynkowych i biznesowych obiekt zaoferuje 165 nowoczesnych, komfortowych i wyjątkowych pokoi oraz 244 rezydencje.

Bardzo cieszymy się, że możemy ogłosić podpisanie umowy na pierwszy pięciogwiazdkowy hotel międzynarodowej marki w portowym mieście Bar. Nowy obiekt zaoferuje udogodnienia, które zaspokoją szerokie potrzeby osób podróżujących w celach wypoczynkowych i biznesowych, a także przyszłych mieszkańców. Pullman Resort & Residences Bar Montenegro to prawdziwy kamień milowy dla jednego z największych projektów inwestycyjnych w Czarnogórze, z którego Accor jest bardzo dumny – mówi Dilek Sezer, Development Director – South Eastern Europe Accor.

Hotelowy wypoczynek w wersji premium

W ramach wielofunkcyjnego kompleksu, nowy hotel zaoferuje gościom i mieszkańcom szeroką gamę udogodnień premium, takich jak baseny SPA, gabinety masażu i rekreacji, centrum fitness, strefę handlową, przestrzeń dla dzieci oraz basen przy plaży z podgrzewaną wodą morską. Dla miłośników dobrej gastronomii nie zabraknie wielu opcji: trzy restauracje z posiłkami, bar w lobby, Sports Bar dla mieszkańców, zewnętrzny Terrace Sky Bar, Spa Bar oraz Pools & Waterside Bar na zewnątrz hotelu. Goście biznesowi będą mogli skorzystać z sali balowej i trzech sal konferencyjnych do spotkań. Właścicielem Pullman Resort & Residences Bar Montenegro jest Liko-Soho Group.

Podpisanie umowy na budowę pierwszego pięciogwiazdkowego hotelu premium w mieście Bar jest jednym z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w Czarnogórze w branży turystyki i hotelarstwa. Od samego początku naszą największą ambicją była współpraca z doświadczonym partnerem, odpowiednim do skali projektu. Ugruntowana pozycja światowego lidera w branży hotelarskiej z wieloletnim doświadczeniem oraz bogate portfolio marek o globalnym zasięgu były głównymi czynnikami decydującymi o wyborze Accor jako partnera – mówi Igor Lysov, founder and majority shareholder of the Liko Soho Group.

Bar to nadmorska miejscowość nad Morzem Adriatyckim i największy czarnogórski port morski z ponad 46 km wybrzeża i około dwudziestoma plażami. Położone 53 km od Podgoricy i 34 km do granicy z Albanią miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym, a zarazem jedno z najbardziej słonecznych miejsc w basenie Morza Śródziemnego z bogatą historią i dziedzictwem kulturowym. Niektóre z głównych atrakcji miasta to stare miasto o nazwie Stari Bar z pozostałościami historycznej twierdzy, Pałac Króla Nikoli, kościół św. Jovana Vladimira i Stare Drzewo Oliwne. Miejsc warte zobaczenia dla turystów znajdują się w odległości krótkiego spaceru od hotelu.

Umowa franczyzowa pomiędzy Accor a Liko-Soho została podpisana przez przedstawicieli obu grup w Paryżu. Otwarcie Pullman Resort & Residences Bar Montenegro planowane jest na koniec 2025 roku.