Accor z nowymi hotelami Mercure. Ruszył na podbój Rumunii i Mołdawii

Dwa nowe hotele Mercure w stolicach Rumunii i Mołdawii przyjmą pierwszych gości w drugiej połowie 2023 r.

Położony w sercu rumuńskiej stolicy Mercure Bucharest Cantemir to owoc partnerstwa grupy Accor i lokalnego inwestora Sab Serv Expres SRL. Hotel powstanie w gruntownie odnowionym budynku zlokalizowanym przy alei Dymitra Kantemira (Bulevardul Dimitrie Cantemir), jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Bukaresztu, która łączy plac Unii (Piața Unirii) z parkiem Młodych (Parcul Tineretului) i innymi ważnymi punktami w południowej części miasta.

Mercure Bucharest Cantemir zaoferuje gościom 40 stylowych pokoi, restaurację, bar i przestrzeń spotkań z możliwością wydzielenia dwóch osobnych sal konferencyjnych, a wszystko to w odległości spaceru od Starego Miasta i zaledwie półtora kilometra od Timpuri Noi, nowego hubu rezydencjalnego i biznesowego w Bukareszcie.

Gdy nasza wizja tchnięcia nowego życia w wyjątkową nieruchomość połączyła się ze światowej klasy branżowym know-how grupy Accor, narodził się niesamowity produkt. Nasz nowy hotel Mercure ma wszystko, by osiągnąć status lidera w swojej kategorii. Co więcej, jego wejście na rynek zmieni oblicze całej okolicy i stworzy jeszcze jeden modny punkt na mapie Bukaresztu. Jako lokalny inwestor jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do rozwoju naszego miasta – stwierdza Carmen Ioana Ion, przedstawicielka Sab Serv Expres SRL.

Otwarcie hotelu Mercure Bucharest Cantemir zaplanowano na jesień 2023 roku.

Stworzony dzięki partnerstwu grupy Accor z lokalnym inwestorem Volare Holding nowy hotel w Kiszyniowie będzie pierwszym obiektem marki Mercure w Mołdawii. Zrewitalizowany budynek położony w sercu miasta (przy Strada Vlaicu Pîrcălab 72) pomieści 74 stylowe pokoje, restaurację, bar, strefę rekreacji z siłownią i sauną, a także kącik biznesowy i przestrzeń konferencyjno-bankietową złożoną z czterech sal. Hotelowy parking zapewni gościom wygodę przemieszczania się po okolicy, a centralne położenie obiektu pozwoli w pełni cieszyć się urokami miasta. Najważniejsze punkty na kulturalnej i biznesowej mapie Kiszyniowa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, a do międzynarodowego portu lotniczego można stąd dotrzeć w niespełna pół godziny.

Dziś branża hotelarska to coś więcej niż biznes. To powołanie, które skupia się na pozytywnych doświadczeniach wszystkich gości, na tym, aby zabierać ich w ekscytującą podróż za każdym razem, gdy przestępują próg twojego hotelu. To wymaga zbalansowanej mieszanki pasji i perfekcyjnej obsługi. Chcemy pokazać światu dziedzictwo kulturowe naszego miasta, a grupa Accor dysponuje operacyjnym know-how oraz rozległą siecią dystrybucji i bazą lojalnych klientów, które pomogą nam to osiągnąć. Nasza współpraca napawa nas wielkim optymizmem i nie możemy się już doczekać otwarcia pierwszego hotelu Mercure Kiszyniowie – podsumowuje przedstawiciel Volare Holding.