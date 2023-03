Accor z nowymi otwarciami hoteli Mövenpick. Ruszył na podbój Serbii i Węgier

Accor otwarzył nowe hotele Mövenpick na Węgrzech i w Serbii. Pierwsze obiekty w resortowych lokalizacjach w Szántód na Węgrzech i Vrdnik w Serbii otworzyły drzwi dla gości.

Accor z nowymi otwarciami hoteli Mövenpick w kluczowych lokalizacjach w Europie Wschodniej.

Węgry i Serbia dołączają do portfolio szwajcarskiej marki premium.

Nowo otwarty hotel w Szántód to pierwszy na Węgrzech 5-gwiazdkowy obiekt tej marki.

Mieszący się w serbskiej miejscowości Vrdnik Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme to pierwszy obiekt tej marki w okolicy.

Accor umocnił portfolio w krajach Europy Wschodniej. Ambitne plany Accor w regionie potwierdzają otwarcia dwóch nowych hoteli Mövenpick na Węgrzech i w Serbii. Pierwsze obiekty uznanej międzynarodowej marki premium w resortowych lokalizacjach w Szántód (Węgry) i Vrdnik (Serbia) otworzyły już drzwi dla gości, , zachęcając wszystkich turystów do odkrycia szwajcarskiej gościnności.

Węgierska podóż szlakami powieści "W 80 dni dookoła świata"

Zlokalizowany w miejscowości Szántód Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton to pierwszy obiekt szwajcarskiej marki na Węgrzech. 5-gwiazdkowy hotel położony nad brzegiem Balatonu, jednego z największych i najpiękniejszych jezior w Europie Środkowej to prawdziwy kamień milowy dla lokalnej branży turystycznej. Nowo otwarty obiekt jest częścią szerszego kompleksu BalaLand obejmującego unikalny park rozrywki dla rodzin z atrakcjami w środku i na zewnąrz. Goście hotelu mają do dyspozycji 109 nowoczesnych i komfortowych pokoi klasy premium, w tym 46 eleganckich i stylowych apartamentów. Każdy z nich wyróżnia się unikalnym motywem zainspirowanym powieścią Juliusza Verna „W 80 dni dookoła świata”. Na odwiedających czeka szeroka oferta wellness najwyższej klasy wzbogacająca doświadczenia z pobytu. W jej ramach goście mogą skorzystać z pięciu gabinetów zabiegowych SPA z trzema saunami, kabiny solnej, łaźni parowej i pokoju terapii dla par. Dla podróżnych szukających aktywnego wypoczynku jest w pełni wyposażona sala fitness.

Otwarcie pierwszego hotelu Mövenpick na Węgrzech to prawdziwy kamień milowy dla lokalnej branży hotelarskiej i turystycznej. Bycie pierwszym międzynarodowym 5-gwiazdkowym ośrodkiem nad jeziorem Balaton oznacza dla nas duże wyróżnienie. Zapierające dech w piersiach otoczenie, urzekające wnętrza i nowoczesny design to atrybuty, poprzez przez które chcemy być rozpoznawani. Połączenie naszego wystroju z popularną powieścią i karaibskim stylem kolonialnym zapewnia magiczne i niezapomniane wrażenia – wyznaje Dieter Prachner, General Manager Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton.

Zlokalizowana w hotelu Pirate Restaurant & Terrace serwuje luksusowe śniadania i kolacje inspirowane współczesną kuchnią międzynarodową, najlepszymi lokalnymi specjałami oraz wybranymi daniami sygnowanymi przez Mövenpick. Hotelowy bar, Reform Club, oferuje gościom inspirującą podróż do słynnego londyńskiego klubu, założonego w XIX wieku, gdzie rozpoczęła się fabuła powieści ujętej w hotelowych wnętrzach.

Nowo otwarty obiekt jest częścią szerszego kompleksu BalaLand obejmującego unikalny park rozrywki dla rodzin z atrakcjami w środku i na zewnąrz, fot. mat. prasowe

Nowy hotel i resort gwarantuje również niezwykłe doświadczenia w sąsiednim Family Park BalaLand. To miejsce o 6000 mkw. powierzchni wewnętrznej i jeszcze większy obszar zewnętrzny z parkiem wodnym oraz strefą przygód dla dzieci z wieloma atrakcjami, zabawami i grami, z których nie można skorzystać nigdzie indziej. Nie zapomniano także o dorosłych, którzy mają do dyspozycji strefę wellness, parki saun, restauracje i bufety. Położony w miejscowości Szántód, Mövenpick BalaLand Resort wyróżnia się doskonałą lokalizacją nad brzegiem jeziora Balaton, w pobliżu jedynego portu promowego łączącego obie strony jeziora. Nowo otwarty hotel to pierwszy na Węgrzech 5-gwiazdkowy obiekt tej marki.

Mövenpick odkrywa Klejnot Serbii

Mieszący się w serbskiej miejscowości Vrdnik Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme to pierwszy obiekt tej marki w okolicy. Nowo otwarty 4-gwiazdkowy hotel oferuje gościom 201 stylowych i nowoczesnych pokoi oraz apartamentów z balkonami z widokiem na uzdrowisko Virdnik i Fruška Gora. Wspaniała destynacja na skraju najstarszego parku narodowego w kraju, znanego jako Klejnot Serbii, gwarantuje niesamowitą atmosferę ciszy i spokoju przyrody, w otoczeniu sięgającym historią czasów rzymskich. Obiekt jest częścią największej inwestycji hotelarskiej w Serbii.

Pierwszy hotel Mövenpick w kraju to inwestycja, która przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności, wzbogacając ofertę turystyczną o usługi hotelowe na najwyższym poziomie. Wspaniałe otoczenie Parku Narodowego Fruška Gora w połączeniu z imponującą ofertą kulinarną hotelu i nowoczesnymi wnętrzami oraz największym ośrodkiem spa i centrum konferencyjnym w kraju sprawia, że Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme jest prawdziwym klejnotem krajowej turystyki. Dzięki autentycznemu stylowi, serdecznej obsłudze i znakomitej ofercie wierzymy, że hotel przyciągnie więcej turystów do Serbii – mówi Dejan Pejcinovic, General Manager Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme.

Mövenpick jest znany z doskonałej kuchni i doświadczeń kulinarnych, a nowo otwarty hotel jest doskonałym dodatkiem do światowego portfolio marki. Na gości Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme czekają dwie wysokiej klasy restauracje i bary z najwyższej jakości menu, serwującym doskonałe dania kuchni serbskiej i międzynarodowej. Hotel proponuje także Premier Rakija – tradycyjne serbskie sznapsy i piwa rzemieślnicze produkowane przez Promont Distillers oraz najlepszy wybór win z winnic Fruska Gora. Podróżni szukający relaksu mogą skorzystać z zajęć wodnych i spa w hotelu lub jego okolicy. Strefa welness oferuje 11 basenów, 12 saun i centrum fitness. Okolica zapewnia nie tylko szeroki wachlarz atrakcji, programów animacyjnych i zjeżdżalni, ale także pomaga odzyskać spokój, jakiego oczekuje się od idealnego wakacyjnego wypadu. Fruške Terme Resort jest wiodącym co do wielkości termalnym ośrodkiem SPA w kraju, które zostało nagrodzone jako „Najlepsza inwestycja w dziedzinie turystyki w Serbii w 2019 roku”.

W miesiącach letnich goście mogą korzystać z mieszczącej ponad 1000 leżaków, nowo otwartej Thermal Riviera, która została starannie zaprojektowana, aby spełnić najwyższe standardy i oczekiwania, za co otrzymała nagrodę za design „Pool Design Award 2022 – Sport & Leisure”. Szeroka gama masaży, zabiegów na ciało i twarz, takich jak błoto medyczne, dopasowanie węglowe, drenaż limfatyczny i nieinwazyjna mezoterapia wykonywana przez dobrze wyszkolonych specjalistów i terapeutów zapewni najlepszy poziom wypoczynku dla każdego odwiedzającego.

Nowo otwarty hotel to także idealne miejsce dla gości biznesowych jako część największego centrum konferencyjnego w Serbii z salą kongresową na 600 osób oraz 11 elastycznymi przestrzeniami, które mogą pomieścić łącznie tysiąc uczestników. Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme oferuje także szereg rozwiązań w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju maksymalizujących wykorzystanie energii odnawialnej celem zachowania zasobów naturalnych Parku Narodowego Fruška Gora. Hotel wykorzystuje najnowszą technologię oszczędzania wody i energii, korzysta z energii geotermalnej, paneli solarnyych oraz kondensacji opadów podczas chłodzenia do produkcji energii cieplnej.