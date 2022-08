Adgar nabył Renaissance Tower. W planach modernizacja i coworking

Adgar Poland nabył budynek biurowy Renaissance Tower (zw. siedzibą Orange) na warszawskiej Woli. Spółka planuje modernizację inwestycji i powstanie coworkingu. Nieruchomość zmieni nazwę na Adgar Renaissance Tower.

Nowy biurowiec w Warszawie trafił do portfela Adgar Poland.

Spółka sfinalizowała transakcję zakupu Renaissance Tower na Woli.

Adgar Renaissance Tower stanie się miejscem, w którym Adgar Poland uruchomi autorski projekt przestrzeni coworkingowych – Brain Embassy.

Adgar Poland poinformował o zakupie budynku biurowego Renaissance Tower. Obiekt, zlokalizowany na warszawskiej Woli, powiększy stołeczną ofertę funkcjonalnych powierzchni biurowych dewelopera o ponad 18 tys. mkw. Nowy właściciel planuje modernizację inwestycji oraz dostosowanie jej do standardów oferowanych najemcom w pozostałych jedenastu warszawskich nieruchomościach spółki.

Renaissance Tower to piętnastokondygnacyjny budynek biurowy, usytuowany na warszawskiej Woli, przy ul. Skierniewickiej 10A., nieopodal dynamicznie rozwijającego się biznesowo, tzw. CBD (Central Business District). Inwestycja powstała w 2001 roku, w 2013 r. przeszła gruntowny remont. Dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych biurowców w tej części Warszawy i ważnym elementem lokalnego, urbanistycznego krajobrazu. Do dyspozycji tutejszych najemców jest łącznie 18 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. Nowy właściciel zapowiada rozpoczęcie prac modernizacyjnych, podnoszących komfort i dostosowujących poziom oferowanych przestrzeni i funkcji do tego, który doskonale znany jest najemcom pozostałych biurowców Adgar Poland w Warszawie. Nieruchomość wkrótce zmieni również swoją nazwę na Adgar Renaissance Tower.

Po zeszłorocznym przejęciu Adgar PDT Wola zapowiadaliśmy, że to nie koniec naszych ambitnych planów w tej części Warszawy. Adgar Renaissance Tower istotnie wzmacnia naszą ofertę zarówno w kontekście podaży nowoczesnej powierzchni biurowej, jak i efektywności biznesowej. Wysoki standard budynku jest ważny nie mniej, jak dywersyfikacja lokalizacji, w których najemcy mogą korzystać z proponowanych przez nas usług najmu tradycyjnego czy formatu Flexi Lease - mówi Michael Mevorach, Country Manager, Adgar Poland.

Coworking w Renaissance Tower

Adgar Renaissance Tower stanie się również kolejnym miejscem, w którym Adgar Poland uruchomi swój autorski projekt przestrzeni coworkingowych – Brain Embassy.

To rozwiązanie szczególnie cenione przez firmy i freelancerów, dla których ważne są elastyczne i sprzyjające kreatywności warunki wynajmu przestrzeni do pracy.

W ramach oferowanych przez Brain Embassy usług, można skorzystać zarówno

z przestrzeni open space, jak i prywatnych biur dla mniejszych biznesów czy zamkniętych powierzchni dla większych firm, a w razie konieczności również sal konferencyjnych. Coworking BE to również przestrzeń na organizację warsztatów oraz eventów komercyjnych.

Jak podkreśla spółka, istotnym aspektem decyzji o zakupie nieruchomości była jej atrakcyjna lokalizacja. Usytuowanie na trasie drugiej linii warszawskiego metra, pomiędzy stacjami Płocka i Rondo Daszyńskiego, w bliskiej odległości od licznych przystanków autobusowych oraz tramwajowych to atut doceniany przez użytkowników komunikacji miejskiej. Wygodny dojazd autem zapewnia bliskość obwodnicy S8, do której dojechać można w zaledwie 8 minut. Budynek wyposażony jest w wielopoziomowy parking na ponad 260 stanowisk.

Układ architektoniczny poszczególnych kondygnacji zapewnia doskonałe doświetlenie pomieszczeń, a wyższe piętra zachwycają panoramą Warszawy. Wielu wymagających najemców, szczególnie dbających o ekskluzywność przestrzeni biurowej z pewnością doceni tego typu aspekty - dodaje Robert Włoszek, dyrektor operacyjny Adgar Poland.