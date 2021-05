Adgar z nowym budynkiem w historycznej części Woli. W środku Brain Embassy!

Adgar Poland pod koniec kwietnia 2021 roku zakupił budynek PDT Wola. Obiekt o powierzchni prawie 10 tys. m kw. zlokalizowany jest w sercu historycznej Woli i od lat zalicza się do grona najważniejszych punktów na architektonicznej mapie dzielnicy. W części budynku wdrożony zostanie koncept Brain Embassy.

REKLAMA

PDT Wola to już 11 budynek biurowy w portfelu warszawskich nieruchomości komercyjnych Adgar Poland. Przejęcie PDT Wola świadczy o dużych ambicjach

i chęci konsekwentnego budowania swojej pozycji na rynku warszawskich powierzchni biurowych. Dotychczas spółka rozwijała swoją obecność przede wszystkim w biznesowych częściach Mokotowa i Ochoty. Wkrótce jednak oferta Adgar Poland powiększy się o obiekt zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, bowiem kończy się proces modernizacji dawnej siedziby Teatru Kwadrat przyul. Czackiego 15/17. PDT Wola będzie kolejnym, powojennym budynkiem z pięknymi tradycjami, który ma szansę stać się ważnym punktem na biznesowej mapie miasta.

- Rewitalizacja historycznych obiektów, nadawanie im nowego charakteru to wyraźny trend urbanistyczny, który wpisuje się w nasze rozumienie odpowiedzialności i szacunku dla tożsamości miejsca. Jestem przekonana, że nasz pomysł na przyszłą funkcjonalność PDT Wola, podobnie, jak komercjalizowanego równocześnie budynku na ul. Czackiego, przywróci tym obiektom ich dawny blask. Chcemy zachować ich autentyczność i sprawić, aby stały się miejscami tętniącymi życiem, wizytówkami, które łączą lokalny koloryt dzielnic z inspirującą nowoczesnością – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

Adgar Poland specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych konceptów biurowych, rewitalizacji zabytkowych budynków, wdrażaniu inspirujących rozwiązań przestrzennych.

W PDT Wola uruchomiony zostanie również koncept Brain Embassy. To autorski projekt nowoczesnych przestrzeni coworkingowych, wdrażany w obiektach Adgar Poland, oparty na elastycznych rozwiązaniach dla dużych firm, start-upów, freelancerów, oraz sektora MŚP. Inspirująca architektura wnętrz, ergonomiczne meble, żywe rośliny i zastosowana kolorystyka budują warunki przyjazne pracy, sprzyjają kreatywności, integrują pracowników różnych firm, branż i specjalizacji.

W Brain Embassy w PDT Wola, oprócz charakterystycznych dla coworkingu przestrzeni typu open space, najemcy będą mogli skorzystać z prywatnych biur, wydzielonych i specjalnie zaaranżowanych prywatnych przestrzeni dla większych firm. Zarówno regularni, jak i nowi klienci będą mieli możliwość realizacji różnego rodzaju spotkań i eventów. To, co szczególnie wyróżnia Brain Embassy od innych obiektów coworkingowych, to dbałość o budowanie więzi między ludźmi, wymianę ich doświadczeń i wsparcie w identyfikowaniu właściwych dróg dalszego rozwoju. O tę warstwę współpracy z najemcami, na co dzień dba zespół Community, tworząc program merytoryczny, obejmujący m.in. lekcje języka angielskiego, mentoring, wartościowe warsztaty, zajęcia sportowe i jogi, spotkania networkingowe oraz wiele innych aktywności, które wzmacniają osobiste i biznesowe kompetencje.