Adidas w Domach Towarowych Wars Sawa Junior już otwarty! W środku lokalna sztuka i materiały z recyklingu

Lokalna sztuka, materiały z recyklingu, ekrany z opcją wirtualnego tła we wnętrzach, a na zewnątrz przestrzeń z tymczasowymi instalacjami sportowymi. W Warszawie swoje podwoje otworzył największy sklep adidas w Europie Środkowo-Wschodniej!

Domy Towarowe Wars Sawa Junior powitały adidas Warszawa – największy sklep i pierwsze centrum marki adidas w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przestrzeń została zaaranżowana z użyciem materiałów z recyklingu, np. podłogi ze starej siłowni, a także z udziałem lokalnych artystów.

Dzięki ekranom z opcją wirtualnego tła zastosowanych w przymierzalniach, można łatwo przekonać się, jak dany produkt będzie prezentować się np. na trasie biegowej czy w otoczeniu przyrody.

Oprócz sklepu, adidas ulokował w Domach Towarowych Wars Sawa Junior dodatkową przestrzeń Sports Base Warsaw - ogólnodostępny i bezpłatny koncept łączący doskonale wyposażoną salę do treningów ze strefą chill-out.

Domy Towarowe Wars Sawa Junior ponownie potwierdzają swoją wyjątkową pozycję na handlowej mapie Warszawy. Od początku września na trzech piętrach budynku Sawa przy ulicy Marszałkowskiej na klientów i klientki czekają spersonalizowane, interaktywne doświadczenie zakupowe oraz największy wybór produktów adidas w stolicy. Z wartościami marki związanymi ze sportem, kulturą i zrównoważonym rozwojem, można zetknąć się także w ogólnodostępnej przestrzeni dla fanów i fanek aktywnego trybu życia – Sports Base Warsaw, a także w śródmiejskim Pasażu Wiecha, gdzie powstały tymczasowe instalacje sportowe.

Lokalna sztuka i materiały z recyklingu

Łącznie adidas korzysta w Domach Towarowych Wars Sawa Junior z 2,4 tys. mkw. powierzchni, która została zaaranżowana z użyciem materiałów z recyklingu, np. podłogi ze starej siłowni, a także z udziałem lokalnych artystów – w przestrzeni sklepu można natrafić m.in. na trójwymiarową panoramę Warszawy, łączącą architekturę ze sportem; symboliczną mapę Śródmieścia czy dronowe fotografie z Wisłą w roli głównej.

Nowe technologie

Jednocześnie twórcy sklepu sięgnęli po nowoczesne technologie cyfrowe, które pomagają w zakupach. Do dyspozycji odwiedzających jest m.in. opcja Click & Collect (zakup przez internet, odbiór w sklepie stacjonarnym), Endless Aisle (dostarczenie do domu produktu zamówionego w sklepie, np. tymczasowo w nim niedostępnego) czy rozwiązanie BITM (Bring It to Me), dzięki któremu obsługa dostarcza produkt w odpowiednim rozmiarze do dowolnego miejsca na terenie sklepu, w którym w danej chwili znajduje się klient lub klientka.

W przestrzeni nowego sklepu adidas w Domach Towarowych Wars Sawa Junior nie brakuje też rozwiązań multimedialnych – dzięki ekranom z opcją wirtualnego tła zastosowanych w przymierzalniach, można łatwo przekonać się, jak dany produkt będzie prezentować się np. na trasie biegowej czy w otoczeniu przyrody. Inne interaktywne stanowiska służą do promocji tematyki proekologicznej. Ciekawostką są też zlokalizowane na każdym piętrze sklepu punkty do uzupełniania wody pitnej.

Przestrzeń do treningu i chill-outu

Oprócz sklepu, adidas ulokował w Domach Towarowych Wars Sawa Junior dodatkową przestrzeń dedykowaną wszystkim miłośnikom i miłośniczkom aktywności fizycznej. Sports Base Warsaw to ogólnodostępny i bezpłatny koncept łączący doskonale wyposażoną salę do treningów ze strefą chill-out. Odbywać się tu będą wydarzenia dla stale rozwijającej się społeczności adidas Runners Warsaw, w tym treningi biegowe, taneczne czy zajęcia jogi, a także spotkania ze znanymi sportowcami, dietetykami, fizjologami oraz warsztaty kreatywne.