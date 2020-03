Agnieszka Szczepaniak z AP Szczepaniak: To był jeden z naszych najtrudniejszych projektów

Zakończyły się prace przy wrocławskiej Inwestycji Dekady. Ostatni etap Nowej Papierni jest już gotowy. To kameralna Kamienica Pod Pelikanem wzniesiona na wzór jej poprzedniczki z XIX wieku. Projekty architektoniczne powstawały we wrocławskiej pracowni AP Szczepaniak, dla której była to praca o szczególnym znaczeniu. – I jeden z najtrudniejszych projektów, z uwagi na dużą odwagę inwestora, który przed laty zdecydował się stworzyć coś wyjątkowego wewnątrz istniejącego kwartału, w dzielnicy, która wtedy miała inny wizerunek - przyznaje architekt Agnieszka Szczepaniak.

Historyczne Przedmieście Oławskie odzyskało swój ważny element. Dobiegła bowiem końca rekonstrukcja Kamienicy Pod Pelikanem. Niegdyś czynszowy budynek z 1861 roku, zburzony po tym, jak popadł w ruinę, dziś w nowej odsłonie wypełnia lukę w pierzei ul. Kościuszki. Kamienica uzupełniła także loftową inwestycję Nowa Papiernia, jako jego ostatni element.

- Nowa Papiernia jest teraz kompletna. W całej okazałości prezentuje się pięknie i harmonijnie - stwierdza Magdalena Gąsienica-Samek, p.o. dyrektor marketingu RED Development - dewelopera, który zrealizował inwestycję na Przedmieściu Oławskim. Projekt znakomicie wpisał się w plany miasta dotyczące rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Nowa Papiernia to jedno z największych tego typu przedsięwzięć we Wrocławiu, które wymagało wielkiej staranności w realizacji – dodaje.

Inwestycja rozpoczęła się od zmodernizowania dwóch budynków po fabryce papieru i drukarni – pochodzących z XIX wieku, tak jak Kamienica. Powstały w nich lofty z oryginalnymi elementami industrialnych zabudowań. Później na terenie osiedla pojawił się trzeci budynek w podobnej stylistyce. Z kolei latem 2019 roku do użytku zostały oddane dwa ostatnie obiekty z apartamentami. Nowoczesne budynki zostały utrzymane w loftowym stylu, tak aby pasowały do zabudowań pofabrycznych, jak również do okolicznych kamienic.

Wizytówką Nowej Papierni widoczną od wspomnianej głównej ulicy (Kościuszki) jest de facto Kamienica Pod Pelikanem. Pod wieloma względami przypomina ona pierwowzór. Jak dawniej – wystrój jest skromny i elegancki. RED Development i architekci zadbali o odtworzenie charakterystycznych elementów zdobiących fasadę np. gzymsów i opasek wokół okien. Od strony dziedzińca elewację ożywiają balkony i ceglana okładzina, korespondująca z ceglanymi budynkami dawnej fabryki.