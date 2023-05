AI zmieni wiele branż, niektóre zlikwiduje. W architekturze to powiew świeżego powietrza

Czy architekci powinni się „bać” sztucznej inteligencji? Wesprze czy wyprze profesję architekta? Czy z jej zastosowaniem wiążą się jakieś zagrożenia? Maciej Jakub Zawadzki, założyciel pracowni MJZ, która w swojej praktyce chętnie sięga po zdobycze technologiczne przedstawia swój punkt widzenia.

Trudno cokolwiek napisać o AI by, któryś z czytelników nie emocjonował się przytoczonymi opiniami. Staliśmy się nagle wszyscy ekspertami w takich medialnych tematach. Najpierw był metaverse, później NFT z pseudo-sztuką z „nudnymi małpami” (fenomen „Bored Apes”) a teraz AI. Każdy prawie słyszał i używał ChatGPT czy innych podobnych do niego klonów. Czy jednak w ogóle mówimy o sztucznej inteligencji?

Prawdziwa sztuczna inteligencja jeszcze nie istnieje

Po polsku ma ona skrót SI, który jest mniej sexy sformułowaniem i przez to może rzadziej używanym. Lepszym, bardziej adekwatnym i precyzyjnym określeniem jest „machine learning”. Nie mówimy bowiem jeszcze o świadomym bycie, czyli AGI (artificial general intelligence – połowa pracowników OpenAI twierdzi, że na to potrzeba jeszcze 15 lat), ale o ciągle uczącej się maszynie, która jest stale karmiona. Chodzi o bardzo dużą ilość danych dostarczonych do bazy, modeli obliczeniowych, które są przetwarzane.

Jak to działa w praktyce można zobaczyć na prostym przykładzie, gdy się wyjmie teraz z kieszeni swój telefon komórkowy i w folderze ze wszystkimi zdjęciami w wyszukiwarce wpisze np. słowo „but”. W jedną sekundę dostaniemy wynik i selekcję z naszego prywatnego zasobu zdjęciowego gdzie mamy na nich widoczne obuwie.

W dziedzinach kreatywnych AI, mimo zdobycia w pewnym momencie przewagi w procesie produkcji dobrej jakości materiału wizualnego, nie uzyska jednak jednego – możliwości nawiązania relacji z odbiorcą. Górnolotnie można powiedzieć, że w sztuce – a architektura niewątpliwie nią jest – chodzi również o duszę.

Sami też karmiliśmy tego zwierza – niewinne ćwiczenia, gdzie by przejść dalej w przeglądarce wybieramy na kafelkach np. właśnie buty czy wóz straży pożarnej nie były weryfikacją, czy aby nie my „jesteśmy robotem”. Była to bardziej tresura, dzięki której właśnie ów zwierz nauczył się, czym był i jak wyglądał omawiany obiekt. AI to jednak skrót, który dobrze się przyjął, eliminując przy tym dłuższe sformułowania czy też jego spolszczoną wersję. Na potrzebę tego artykułu również przy nim zostaniemy – podobnie jak same funkcje AI również jego prosta nazwa ułatwia życie.

Demokratyzacja AI

Rewolucja AI i cała magia, która się z nią wiąże jeszcze 5 lat temu nie byłaby możliwa. Istniała ona w zamknięciu od bardzo długiego okresu jednak dopiero teraz wystrzeliła. Powstały bowiem chatboty, czyli programy które są w stanie przetworzyć olbrzymie ilości danych (LLM large language model) bez zaczynania procesu przetwarzania od początku (LoRa low rank adaptation). To optymalizacja kosztów, bo do przetworzenia LLM teraz nie trzeba już 100 milionów dolarów a… 100 dolarów z jedną osobą i laptopem. Wcześniej duzi globalni gracze tacy jak Alphabet/Google nie wychodzili do szerokiej publiczności ze swoimi bazami danych z modelami obliczeniowymi do treningu AI bo było to za drogie.

Teraz się to zmieniło, gdy OpenAI wybrał test w boju tworząc praktyczne, otwarte dla wszystkich programy, które mogą ulepszać pracę w wielu zawodach. W tym i w naszym. Zamiast 100 pracowników, którzy w biurze tworzyli kreatywnie opcje projektowe możemy mieć teraz jedno stanowisko komputerowe z obsługą, która generuje takie rozwieszania szybciej.

Czy AI jest zagrożeniem? Czy musi być uregulowana by nie przeistoczyła się w Skynet, który zagrozi ludzkości jak twierdził Hawking, a obecnie Musk czy… sam szef OpenAI (twórcy ChatGPT) zeznając ostatnio przed amerykańskim Kongresem? Na pewno w jakimś stopniu tak i dlatego wstrzymano dalsze dynamiczne prace nad rozwojem nowej wersji oprogramowania w tej ostatniej firmie. Pomogła ona stworzyć i udostępnić również oprogramowanie do sprawdzania w szkołach „przygotowanych” przez uczniów prac pod kątem użycia chatbota. Kolejną palącą kwestią jest ochrona praw autorskich materiałów źródłowych, z których AI korzysta. Konieczne jest wprowadzenie systemu kontroli na wielu płaszczyznach.

Pora na nowe narzędzie

Ale machine learning to także po prostu kolejne rewolucyjne narzędzie. Tak jak kiedyś mówiło się, że w pracy architekta ołówek jest „przedłużeniem ręki” – tak teraz może będą nim generatory AI. W naszym zawodzie było kiedyś stanowisko kreślarza. Nadal ono występuje, tyle, że teraz w polskich biurach nazywa się je po prostu również „architektem”, bo branża się skupia nie na pomysłach, idei, innowacji, a na zarobku na projekcie budowlanym czy wykonawczym.

Skoro BIM jest narzędziem parametrycznym, gdzie za pomocą technologii mamy mieć rozwiązane części problemów w technicznej części projektu… to czemu nie oddać całości tych problemów na tym etapie maszynom, tak aby architekt zajął się architekturą i nadzorem jej wykonania, a nie budowlanką?

Brzmi jakbym się wymądrzał jak wszyscy „eksperci”, których opisałem na wstępie. Nie tworzymy przecież nowej technologii, ale nigdy o to nie chodziło. Jako twórcy musimy wiedzieć jak umiejętnie z niej po prostu korzystać, ale też jak współpracować z technologicznymi twórcami.

W biurze MJZ robimy to od lat. Nie rysowaliśmy czy modelowaliśmy już wtedy masterplanów, ale generowaliśmy urbanistykę za pomocą własnych kodów i skryptów. Pisaliśmy nasze własne algorytmy i tworzyliśmy definicje autorskie, by w 3D badać nasłonecznienie budynków, a – jak było trzeba – to i całej dzielnicy w Warszawie, by mógł powstać wieżowiec.

Później zobaczyliśmy potencjał silników do gier komputerowych. Zrobiliśmy technologiczny grant europejski, tworząc aplikację wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości do wizualizowania efektów planów miejscowych. W naborze na GAMING obok nas byli prawie sami producenci gier komputerowych, a my zdobyliśmy w nim jedną z lepszych punktacji w Polsce, pokonując przy tym wiele uznanych marek. Znaleźliśmy „lukę w systemie” i okazało się, że rozwiązania wykorzystujące silniki do gier komputerowych, ale nie dla rozrywki tylko w innym, praktycznym celu, są możliwe a badania nad nimi dotowane.

Wcześniej był egzamin przed 12 naukowcami, gdzie opowiadałem jak technologia rozszerzonej rzeczywistości zastosowana w grze Pokemon może zostać wykorzystana do usprawnienia procesu tworzenia planów miejscowych. Na początku był pewien szok, ale na samym końcu doceniono nietypowy pomysł. Na bazie grantu stworzyłem filię biura w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu i w BuildingVR zajmujemy się proptech’iem VR i AR dla inwestycji deweloperskich, projektów samorządowych – w tym tych związanych z partycypacją publiczną (budżet partycypacyjny AR) czy też komunikowaniem strategii włodarzy mieszkańcom (digital twins).

Technologia może pomóc w powrocie do idei. Szczególnie w Polsce, gdzie mamy zalew bardzo ładnych kopii porządnej pudełkowej architektury szwajcarskiej w wynikach praktycznie każdego konkursu architektonicznego.

A w MJZ parametryczne modele 3D w połączeniu z pracą na silnikach graficznych gier komputerowych wykorzystujemy teraz w każdym projekcie, dzięki czemu możemy łatwo optymalizować kosztowo inwestycję i pokazać inwestorowi zmiany w budżecie inwestycji na jego wizualizacji na każdym etapie prac, od koncepcji po projekt wykonawczy z nadzorem.

Teraz pora na nowe narzędzie.

Powiew świeżego powietrza w ciasnym pomieszczeniu

Od pokoleń wszyscy w mojej rodzinie byli architektami. Pamiętam jakim szokiem było wejście komputerów do biur w czasach pracy w zawodzie mojego ojca, gdzie rysunki projektów urbanistycznych powstawały na deskach kreślarskich. Tusz na kalkach ścierało się żyletką. Opowiadam o tym w biurze praktykantom z rocznika 2000 i wydaje mnie się za każdym razem, że nie wierzą w to co słyszą.

Ale ja wierzę, że będzie dobrze. Będzie po prostu znowu inaczej. Architektura musi jednak zawsze być architekturą, a nie sztuką budowlaną. Technologia może pomóc w powrocie do idei. Szczególnie w Polsce, gdzie mamy zalew bardzo ładnych kopii porządnej pudełkowej architektury szwajcarskiej w wynikach praktycznie każdego konkursu architektonicznego.

Obecnie pracujemy z AI nad kilkoma projektami. W jednym przypadku wykorzystujemy ją do researchu i chyba jeszcze za wcześnie, by mówić o wyparciu ludzkich umysłów z design-thinking. W jeszcze innym posiłkujemy się pracą partnerów z Houston w USA, a właściwie ich aplikacji AI, które badają dla nas realne potrzeby przyszłych mieszkańców, by na ich bazie zbudować, a raczej w tym przypadku złożyć budynek.

Z wykorzystaniem tych nowych aplikacji tworzenie takich bardzo ładnych kalek, „dobrej architektury tła”, stanie się łatwo dostępne bo będzie możliwe na dużą skalę i to w kilka sekund. Pokaże to bezsens takiego podejścia, które skupia się na przeszczepianym pięknym minimalizmie bez jakiegokolwiek ewolucyjnego ładunku intelektualnego. A jego maszyny łatwo się nie nauczą.

Jeszcze zanim temat AI stał się modny w mainstreamie nawiązaliśmy kontakty z technologicznymi firmami z zagranicy, które się znają na nim lepiej niż my architekci, ale widzą w naszej branży możliwość do interdyscyplinarnej współpracy, której nie ma gdzie indziej. ChatGPT był z kolei bardzo pomocny w stworzeniu podstawowego briefu do innego projektu. Jest dobry do tzw. krytycznego myślenia i nie tylko. Potrafi naprowadzać na dobre rozwiązanie wielu problemów w krótkim czasie.

AI zmieni wiele branż – w tym naszą. Niektóre zlikwiduje. W innych wprowadzi optymalizację procesów, co się przełoży na niższe zatrudnienie. Pozostanie jednak narzędziem, które usprawni naszą pracę i życie. To powiew świeżego powietrza wprowadzony do ciasnego architektonicznego pomieszczenia.

Future is smart.

Future is bright.