Akademia Muzyczna w Bydgoszczy tuż przed wielką rozbudową. Wreszcie ruszają pierwsze przetargi

W końcu ruszają pierwsze przetargi związane z budową nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Inwestycja powstanie według projektu warszawskiej pracowni Plus3 Architekci, która wygrała konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną w 2016 r. Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat. Łączny koszt realizacji całego projektu to ok. 290 mln zł.

Cały kampus powstanie na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza , które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Głównym elementem założenia będzie nowy ośmiokondygnacyjny gmach, który pomieści m.in. cztery sale koncertowe: symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta.

Inwestycja jest wspierana przez miejskie władze. Uczelni przekazano niezbędny grunt, radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Władze Bydgoszczy przygotowują się też do budowy nowego układu ulic i przystanków obsługujących kampus - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

- Akademia Muzyczna to jedna z uczelni, która buduje markę miasta silnie związanego z kulturą. Jej absolwenci są często laureatami konkursów, zdobywają uznanie na całym świecie. Bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój innych instytucji kultury w tym Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Dlatego nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że warto wspierać tę uczelnię – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

W konkursie ogłoszonym przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zwyciężył projekt pracowni Plus 3 Architekci. II nagrodę przyznano wówczas pracowni Biuro Projektów Lewicki Łatak, równorzędne wyróżnienia trafiły w ręce architektów z Pracowni Architektonicznej 1997, pracowni WXCA i pracowni Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11.

Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat. Łączny koszt realizacji całego projektu to ok. 290 mln zł. Uczelnia ogłosiła pierwszy przetarg związany z nadzorem technicznym nad inwestycją i przygotowuje się do zlecenia prac budowlanych. Wstępnie ich zakończenie planowane jest w 2023 roku.