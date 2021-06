Akustyka i kolor w interaktywnym muzeum NaturKraft

W duńskim mieście Ringkøbing na Półwyspie Jutlandzkim powstał park przyrodniczy NaturKraft, w którym można odkrywać różnorodne relacje zachodzące w przyrodzie. Odpowiednio dobrane kolory i rozwiązania akustyczne stanowią ważną część tego doświadczenia.

REKLAMA

NaturKraft w wolnym tłumaczeniu oznacza moc natury. To interaktywne muzeum przyrodnicze umożliwia obserwowanie, próbowanie i zrozumienie fascynujących sił natury. Można tu odkrywać dziką przyrodę, eksperymentować i eksplorować park używając wszystkich swoich zmysłów. Jedną z głównych atrakcji tego miejsca są trzy sfery, w których na emocjonujących filmach przedstawiono różnorodne zjawiska naturalne. Efekty wizualne wzmacnia najlepsza w swojej klasie akustyka. Projekcje stały się tak popularne, że stanowią największą atrakcję NaturKraft.

Park NaturKraft został otwarty 4 czerwca 2020 r. Architekci z biura projektowego Thøgersen & Stouby zaprojektowali to miejsce tak, aby odwiedzający mogli poznawać moc natury przez cały rok, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i pod dachem. - Natura znajduje się tu w centrum uwagi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki temu goście mogą zwiedzać park przez cały rok. Skonstruowaliśmy kolisty wał o wysokości od trzech do dwunastu metrów. Można z niego podziwiać krajobraz i fiord Ringkøbing. Główny budynek jest zlokalizowany wewnątrz wału. Znajdują się w nim trzy sfery doświadczeń - mówi Jens Erik Thøgersen, współwłaściciel biura architektonicznego Thøgersen & Stouby.

Gdy wchodzimy do jednej z trzech sfer, witają nas zarówno dźwięki, jak i obrazy. Na suficie wyświetlane są krótkie filmy przedstawiające różne zjawiska naturalne. Aby zapewnić odwiedzającym jak najlepsze wrażenia, kopuły wykorzystują wysokiej jakości materiały budowlane. „Okrągły kształt sprawia, że dźwięk odbija się echem ze wszystkich stron. Dlatego musieliśmy zapewnić kontrolę nad dopływem dźwięków z zewnątrz oraz świetne pochłanianie dźwięku wewnątrz sfery. Chcieliśmy także wyświetlać filmy na suficie kopuły, a to oznaczało, że trzeba było użyć właściwych kolorów we wnętrzu sfery do stworzenia odpowiedniej atmosfery. Aby to osiągnąć, zdecydowaliśmy się na zastosowanie akustycznych płyt sufitowych Rockfon Color-all. Wybraliśmy dwa odcienie szarości, beton i antracyt, które stworzyły ładny ciemny kontrast, a jednocześnie zagwarantowały doskonałą widoczność projekcji filmów” – wyjaśnił Jens Erik Thøgersen.

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących akustyki i projekcji ważne było również, aby płyty sufitowe mogły zostać dostosowane do sferycznego kształtu budowli. - To była niezwykła sytuacja. Kopuła musiała zostać pokryta płytami do samej góry, po wewnętrznej stronie sfery. Nie można było zostawić pustych miejsc. Na potrzeby tego projektu zostały wykonane płyty sufitowe o specjalnych wymiarach, zmniejszających się wraz ze zbliżaniem do szczytu sfery. Uzyskaliśmy pomieszczenie, w którym ściany i sufit wyglądają świetnie, a jednocześnie akustyka jest pod kontrolą, co zapewnia odwiedzającym fantastyczne wrażenia podczas oglądania filmów - mówi Bo Jørgensen, konsultant projektu z Rockfon.