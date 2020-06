Akustyka w budynkach użyteczności publicznej — dlaczego tak ważna?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że długotrwały kontakt z hałasem nie tylko wpływa negatywnie na słuch, ale także wpływa na psychikę oraz fizjologię. Warto więc zastanowić się, czy miejsca, którymi się otaczamy, spełniają odpowiednie warunki akustyczne

Akustyka budowlana to dosyć mało popularna dziedzina nauki, która jednak jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Wiele osób zwraca uwagę na hałas dopiero wtedy, kiedy decybele wzrastają do bardzo irytujących wysokości. Często nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpływ na nasz komfort ma odpowiednia akustyka pomieszczeń. Czas poruszyć ten temat i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Hałas to trudno dostrzegalny wróg

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że długotrwały kontakt z hałasem nie tylko wpływa negatywnie na słuch, ale także wpływa na psychikę oraz fizjologię. Reakcje stresowe organizmu, nadmierne pobudzenie układu nerwowego, rozdrażnienie, dyskomfort, pogorszenie motywacji, osłabienie stanu zdrowia poprzez m.in. podwyższenie ciśnienia krwi — to tylko część z negatywnych efektów, jakie niesie za sobą nadmierny hałas. Niestety, żyjemy w czasach, w których od dziecka przyzwyczajeni jesteśmy do wielu głośnych bodźców, dlatego bardzo często nie dostrzegamy tego problemu.

Gdzie potrzebujemy szczególnego komfortu?

Istnieją takie miejsca, gdzie wydawałoby się, że powinny istnieć szczególne wymagania dotyczące akustyki budynku. Należą do nich szkoły, w których młodzież powinna mieć warunki sprzyjające nauce - w tym języków obcych, przychodnie i szpitale gdzie pacjenci często potrzebują szczególnego spokoju i wyciszenia czy nawet miejsca publiczne, takie jak teatry i kawiarnie, w których chcemy się zrelaksować, wypocząć i porozmawiać nie będąc słyszanym przy stoliku obok. Warto więc zastanowić się, czy miejsca, którymi się otaczamy, spełniają odpowiednie warunki akustyczne. Skąd czerpać wiedzę?

Stowarzyszenie, które zapewni Ci komfort ciszy

W ostatnich latach świadomość inwestorów dotycząca akustyki wzrasta, a wszystko dzięki nowym regulacjom, rozporządzeniom i ustawom dotyczącym projektów budowlanych i dopuszczalnych poziomów hałasu w obiektach budowlanych.

— Czynnikiem wpływającym na akustykę wnętrza są wszystkie materiały, które zostały użyte do projektowania pomieszczeń oraz sposób w jaki zostały wykonane i połączone ze sobą. Dlatego istotne jest, aby spełniały one normy akustyczne dla budownictwa oraz były dopasowane do funkcji konkretnego budynku. Trzeba więc już na początku projektu ustalić, czy dane pomieszczenie służy do nauki, pracy czy może odbioru muzyki — mówi Paweł Polak ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy.

Znając skutki, jakie niesie za sobą ekspozycja na nadmierny hałas, warto znać normy akustyczne dla pomieszczeń i wiedzieć, czy wybierając szkołę dla dziecka lub biuro pod działalność naszej firmy, podejmujemy dobre decyzje. Na szczęście istnieją instytucje, do których możemy zgłosić się z wszelkimi pytaniami i problemami, warto mieć świadomość, że są one na wyciągnięcie naszej ręki. Przebywając w miejscach spełniających kryteria prawidłowej akustyki, zapewniamy sobie i najbliższym komfort pobytu i użytkowania.