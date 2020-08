Akustyka ważnym elementem komfortu w galerii handlowej

Dzięki odpowiedniej izolacji akustycznej nawet w tak gwarnych miejscach, jak galerie handlowe, mogą powstać ciche i komfortowe enklawy np. w przymierzalniach. - Centra handlowe są miejscami tętniącymi życiem, dużo ludzi, muzyka, naprawdę niepotrzebne są tam dodatkowe hałasy, tym bardziej że można je wyeliminować – podkreśla Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

Z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych wynika, że Polacy sukcesywnie wracali do galerii handlowych po odmrożeniu gospodarki. W tygodniu 6 – 11 lipca jedno centrum handlowe odwiedziło średnio 10 - 14 tys. klientów, a to oznacza, że ruch jest tylko o ok. 15 – 20 proc. mniejszy niż o tej samej porze w zeszłym roku. [1]

Przedstawiciele galerii handlowych od początku zresztą nie wierzyli w kreślone dla nich czarne scenariusze, z których większość opierała się na dwóch założeniach. Po pierwsze, że w sytuacji niepewnej gospodarczo przyszłości Polacy zaczną liczyć się z groszem, a po drugie, że wobec pandemii koronawirusa ograniczą przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Tak się jednak nie dzieje. Wygląda na to, że galerie handlowe na stałe wrosły w nasze życie. I to nie tylko jako miejsca handlowe, ale i rozrywki. – Duże centra handlowe to znacznie więcej niż sklepy. Obserwujemy, że inwestorzy już na etapie budowy przykładają dużą wagę do komfortu przyszłego użytkowania – wskazuje Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin, która dostarcza styropian pełniący nie tylko funkcję izolacji cieplnej, ale i akustycznej.

Rzeczywiście, oprócz sklepów Polacy szukają w galeriach usług – nie tylko praktycznych, ale i przyjemnych, z sektora beauty. Często wybierają się do kina albo coś zjeść. Coraz więcej galerii ma także atrakcje dedykowane dzieciom. Właściciele doskonale wiedzą, że strefa rozrywki nie może już być mniejsza niż 20 proc. obiektu.

Co ciekawe, zrobiono nawet badania, w których zapytano Polaków o cechy idealnej galerii. 88 proc. badanych odpowiedziało, że ma poprawiać samopoczucie, a jeszcze więcej – 93 proc. – uważa, że galeria doskonała dostarcza przyjemnych wrażeń. Agencja Neurohm w podsumowaniu badania podkreśliła, że choć pojawiały się racjonalne odpowiedzi („galeria powinna być blisko” lub „szukam w niej promocji”), to te związane z emocjami, stylem życia, wrażeniami były częstsze i pytani udzielali ich szybciej, a zatem były dla nich po prostu ważniejsze.[2]

- Kluczowym elementem i dobrego samopoczucia i przyjemnych wrażeń jest komfort przebywania w galerii. Temu służy m.in. prawidłowa izolacja akustyczna. Centra handlowe są miejscami tętniącymi życiem, dużo ludzi, muzyka, naprawdę niepotrzebne są tam dodatkowe hałasy, tym bardziej że można je wyeliminować – podkreśla Dariusz Pruszkowski.

Temu służy izolacja od tzw. dźwięków uderzeniowych. W centrach handlowych chodzi zatem przede wszystkim o wygłuszenie odgłosu kroków, tak przecież licznych, choć także stukania czy uderzeń. Warstwa izolacji z wykorzystaniem styropianu akustycznego, np. Stropomin EPS T, jest częścią stropów, czyli potocznie mówiąc - podłóg, zatem zbędne hałasy nie przedostają się tą drogą między piętrami.