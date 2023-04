Ale rozmach! Takie hotele powstają w Polsce

Pomimo pandemicznego spowolnienia i trwającej za naszą wschodnią granicą wojny, Polska wciąż pozostaje atrakcyjna dla inwestorów hotelowych, o czym świadczą liczne inwestycje hotelowe. Niektóre z nich (najczęściej te zlokalizowane w kurortach) robią mocne wrażenie rozmachem i skalą.

REKLAMA

Hotel Gołębiewski Pobierowo

Pierwszy hotel w naszym zestawieniu to bez wątpienia lider jeżeli chodzi o skalę. Hotel Gołębiewski w Pobierowie to w końcu największy hotel w Polsce. Do dyspozycji gości będzie 11 nadziemnych kondygnacji i 1200 pokoi. Jak donosi portal Property News, na początek "Dubaj nad Bałtykiem" odda do użytku turystów i wczasowiczów maksymalnie 500 pokoi, recepcję i dwie restauracje.

W podziemiach obiektu zaplanowano ściankę wspinaczkową, kręgielnię i całoroczny kort. Będą groty solne, tężnie, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, a w nich zjeżdżalnie, dzika rzeka i sztuczna fala. Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku doczekamy się jego otwarcia. Według informacji PropertyNews część hotelu ma być otwarta jeszcze przed tegorocznym sezonem letnim.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie, fot. FB Hotel Gołebiewski Pobierowo

Wszystkie atrakcje mają być uruchamiane sukcesywnie, zgodnie z kolejnymi etapami wzrostu i rozwoju ruchu klientów.

Mercure Szczyrk Resort

Mercure Szczyrk Resort będzie jednym z najwyżej położonych obiektów w Polsce i największym wielofunkcyjnym obiektem w Szczyrku. Powstaje w ramach modernizacji oraz przebudowy dawnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Orle Gniazdo w samym sercu Beskidu Śląskiego. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku, a otwarcie czterogwiazdkowego hotelu planowane jest na początek 2024 r.

Mercure Szczyrk Resort, fot. mat. Mercure Szczyrk Resort

Hotel będzie się składać z dziewięciu kondygnacji i mierzyć ponad 326 metrów długości. Obiekt w formule condo zaoferuje 447 pokoi, z których większość będzie miała południową ekspozycję i widok na panoramę gór Beskidu Śląskiego. Do dyspozycji gości będzie 4 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej i wystawienniczej, 14 sal konferencyjnych zlokalizowanych na jednym poziomie a także lądowisko dla helikopterów i grill bar na 400 osób.

Do zaprojektowania hotelu zaproszono dwie pracownie architektoniczne specjalizujące się w tematyce hotelowej: Q2 Studio i Tremend.

Arche Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie

Arche zagospodaruje zabytkowe budynki po dawnej fabryce papieru w Konstancinie. Na 35 tys. mkw. powierzchni zabudowy powstanie inwestycja wielofunkcyjny obiekt mixed-use. Podstawową funkcją kompleksu Arche Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie będą usługi hotelowe oraz konferencyjno - eventowe.

Arche Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, fot. Grupa Arche

Hotel Arche w Królewskiej Papierni w Konstancinie-Jeziornie ma liczyć ok. 400 pokoi i oferować największą przestrzeń eventową w portoflio Grupy Arche - bagatela aż 6 tys. mkw. powierzchni wystawienniczo-eventowej.

Hotel będzie połączony z przestrzenią teatralną i kinową, a w jego lobby ma powstać duża biblioteka i księgarnia z ambicją stworzenia w tym miejscu centrum polskiej książki.

Za projektem architektonicznym stoi zespół Piotra Grochowskiego z Grupy Arche.

Sanatorium Milicyjne Nałęczów

To będzie największy hotel na Lubelszczyźnie. Dwa budynki Sanatorium Milicyjnego w Nałęczowie zostaną przekształcone przez Grupę Arche w obiekt hotelowo-uzdrowiskowy, utrzymany w stylistyce nawiązującej do czasów PRL-u. W tym celu podjęto współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Nowy właściciel obiektu podkreśla, że projekt jest wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny, a jednocześnie z artystyczną duszą. Do dyspozycji gości będą dostępne: 308 pokoi hotelowych z około 650 miejscami noclegowymi, basen, SPA, centrum rehabilitacyjne, kręgielnia, centrum konferencyjne, restauracja, bar na tarasie z przepięknym widokiem na miasto i bardzo dużo zieleni.

Otwarcie nowego hotelu w Nałęczowie planowane jest na I kwartał 2024 r.

Sanatorium Milicyjne Nałęczów, fot. mat. Grupa Arche

Pinea Resort w Pobierowie

W Pobierowie, nieopodal Hotelu Gołębiewskiego, powstanie kolejna bryła hotelowa - Pinea Resort z hotelem Hilton. Z inwestycją związani są Champan Taylor, Paweł Grobelny i pracownia ELD.

Plany Pinea Resort przewidują trzy siedmiopiętrowe apartamentowce. Dwa z nich są już gotowe. Trwa budowa obiektu C, w którym powstanie hotel Hilton.

Pinea Resort składa się z trzech budynków apartamentowo-hotelowych, połączonych ze sobą podziemnym przejściem i zielonymi dziedzińcami.

Pinea Resort w Pobierowie, fot. mat. prasowe

W sumie w kompleksie znajdzie się miejsce dla 300 apartamentów - zarówno tych prywatnych jak i condohotelowych, stricte pod wynajem. Hotel sieci Hilton będzie miał tu 156 pokoi.

Za realizacją stoją dwa wielokrotnie nagradzane zespoły: międzynarodowe biuro projektowe Chapman Taylor, odpowiedzialne za architekturę obiektu oraz polsko-belgijskie biuro projektowe ELD, które stworzyło wszystkie wnętrza w budynkach. Głównym udziałowcem inwestycji jest belgijska firma Fenixco.

Tribe Warsaw Airport

Kolejny duży, bo aż 266-pokojowy obiekt powstanie nie w nadmorskim czy górskim kurorcie, a w Warszawie - a konkretniej na warszawskich Włochach, niedaleko Lotniska Chopina.

Nowy hotel spod szyldu Tribe - marki będącej cześcią Ennismore, w której większościowy pakiet akcji posiada Accor - będzie stanowił część wielofunkcyjnego kompleksu FORT 7 zaprojektowanego przez pracownię JEMS Architekci.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, przygotowanej z myślą o środowisku, wielofunkcyjnej powierzchni liczącej ponad 200 tys. mkw. Obejmuje ona unikalną działkę ok. 14 ha, otoczoną przez 5,5 ha zielonego terenu z jeziorem w forcie Zbarż, z dogodną lokalizacją w pobliżu dwóch dworców kolejowych i przystanków autobusowych.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje oprócz otwarcia hotelu Tribe, start trzech nieruchomości biurowych.

Hotel Linea Mare w Pobierowie

Kolejny obiekt na liście, który powstaje w Pobierowie. Hotel Linea Mare to należący do sieci Górskie Resorty i Grupy TOM wyjątkowy obiekt na mapie polski, który świetnie wpisuje się w nadmorski klimat. Zlokalizowany 300 m od plaży zachwyca swoją formą stwarzając idealne warunki do wypoczynku dla odwiedzających gości.

Linea Mare w Pobierowie, fot. mat. prasowe Q2 Studio

Ten 4 gwiazdkowy hotel jako obiekt całoroczny oddaje dla gości ponad 230 apartamentów i oferuje atrakcje dostosowane do każdej pory roku, m.in. taras dachowy i sky bar, strefa basenowa, SPA i saunrium oraz basen zewnętrzny. Za projekt architektury i wnętrz odpowiada wrocławskie biuro Q2Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.

Otwarcie zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku.

Radisson Blu Międzywodzie

W Międzywodziu powstanie nadmorski aparthotel należący do sieci Radisson Blu spod kreski pracowni Q2Studio. Do dyspozycji hotelowych gości oddanych zostanie 226 apartamentów, których koncepcja aranżacji swoje początki miała wśród alg na piasku i reagującej na ludzki dotyk powierzchni morskiej toni.

Hotel stworzony został na bazie dwóch kaskadowo ułożonych półokręgów przewiązanych kubaturą mieszczącą lobby i zapewniającą komunikację. Obiekt mimo swej wielkości (całkowita powierzchnia obiektu to 31561,9 m²) wydaje się być przytulnym miejscem dającym spokój i wytchnienie od codzienności.

Radisson Blu Międzywodzie, fot. mat. prasowe Q2 Studio

Dla gości zostało zaplanowanych wiele atrakcji, które będą odpowiedzią dla wszystkich poszukujących aktywności w obrębie hotelu. W części podziemnej mieścić się będzie strefa SPA, fitness, siłownia. Pozostałe usługi towarzyszące (restauracja śniadaniowa oraz a la carte wraz z kuchnią, strefa basenowa, bary, sala wielofunkcyjna) realizowane są w parterze. Dostępny będzie także basen zewnętrzny i rowerownia.