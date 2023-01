Alicja Herbowska, Komisja Europejska: Społeczność Nowego Europejskiego Bauhausu ciągle się rozrasta

Założenia inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus poznaliśmy jesienią 2020 roku. Jakie najważniejsze działania podjęto w 2022 roku? Czy udało się zrealizować te, które były planowane? W jakim punkcie harmonogramu jesteśmy? O tym w trakcie 4 Design Days 2023 mówiła Alicja Herbowska, p.o. kierownika, Dział New European Bauhaus, Dyrekcja Generalna Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska.

- Rok 2022 był to rok bardzo bogaty w wydarzenia. Mieliśmy pierwszą edycję festiwalu NEB, która była wielkim sukcesem. Wiele tysięcy osób odwiedziło nas i fizycznie, i online. Mieliśmy także drugą edycję nagród New European Bauhaus. Zaczął pracę NEB Lab, czyli Think and Do Tank, gdzie ludzie spotykają się wokół konkretnych projektów. Bardzo też rozrosła się nasza społeczność. Mamy teraz ponad 600 partnerów, 80 przyjaciół i nową grupę kontaktów międzynarodowych - po jednym w każdym z krajów Unii Europejskiej. Wprowadzamy w życie projekty, które mają pokazywać, jak tak naprawdę te projekt NEB zmieniają oblicza miast, ulic, dzielnic.