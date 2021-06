Allegro rzuca rękawicę konkurencji i zdumiewa wyglądem paczkomatów

Allegro zaprezentowało swoje pierwsze, przyjazne środowisku, automaty paczkowe. W Poznaniu i Warszawie właśnie stanęły cztery pierwsze urządzenia, do końca tego roku będzie ich 1500.

REKLAMA

Pierwszy automat paczkowy Allegro stanął na poznańskim Nowym Rynku, w pobliżu nowej siedziby Allegro. Kolejne trzy zlokalizowane są w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego. Automaty paczkowe Allegro zostały zaprojektowane tak, by dzięki ekologicznym rozwiązaniom, atrakcyjnemu wyglądowi oraz uwzględnieniu potrzeb różnych grup klientów, w tym osób niepełnosprawnych, wkomponować się w otoczenie.

- Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej - mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer at Allegro. - Obok tak podstawowych aspektów, jak bezpieczeństwo lokalizacji i bliskość klientów, bierzemy pod uwagę także względy środowiskowe oraz to, jak urządzenia komponują się z otoczeniem. Ponadto dbamy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bez problemu z nich korzystać - dodaje.

Własna sieć automatów paczkowych skróci czas dostawy, zwiększy wygodę oraz poprawi doświadczenie zakupowe na Allegro.

Obecnie aż 80 proc. przesyłek zamawianych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, dzięki największej w Polsce sieci, liczącej ponad 31. tysięcy punktów odbioru i automatów paczkowych. Wraz rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Pierwszym etapem budowy własnej sieci punktów odbioru było uruchomienie Allegro Punktów, dzięki którym klienci mogą odebrać swoje przesyłki z 600 saloników Kolportera. W drugiej połowie roku firma planuje także uruchomienie usługi logistycznej dla sprzedających, która obejmie kompleksową obsługę zamówień - m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów. Darmowa dostawa z Allegro Smart! dostępna już w większości ofert, pozwala firmie udoskonalać ofertę tzw. ostatniej mili.

Allegro prowadzi konsultacje z ruchami miejskimi, organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami, ekspertami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego, aby zaprojektować sieć odpowiadającą na lokalne potrzeby.

Według raportu PwC1, za 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld złotych, co oznacza przyrost o średnio 12 proc. rocznie. Firma Last Mile Experts2 szacuje zaś, że już w 2022 roku liczba przesyłek w Polsce przekroczy miliard. Trend ten mocno przekłada się na usługi związane z logistyką, ale nie pozostaje bez wpływu na krajobraz polskich miast. Dlatego plan uruchomienia przez Allegro własnej sieci automatów paczkowych był poprzedzony szeregiem spotkań, warsztatów i sesji dialogowych z przedstawicielami ruchów miejskich, organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami, ekspertami i władzami samorządowymi. Ponadto projekt realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju i wspiera klientów w zmniejszaniu śladu węglowego podczas dostawy produktów, które są zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023.