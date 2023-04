Amerykańska sieć debiutuje w Polsce. Krakowski Unicus Palace zmienia się w Wyndham Grand

Grupa Dobry Hotel podpisała umowę franczyzową z Wyndham Hotel & Resorts na otwarcie w Krakowie hotelu pod marką Wyndham Grand. Będzie to pierwszy obiekt marki w segmencie upper upscale w Polsce.

REKLAMA

Krakowski Unicus Palace zmienia się w Wyndham Grand.

Będzie to pierwszy obiekt marki w segmencie upper upscale w Polsce.

Wyndham Grand kieruje swoją ofertę do podróżujących, którzy poszukują wyróżniającej się jakości usług w przystępnej formule oraz unikalnych doświadczeń gościnności.

Zarządzany przez Dobry Hotel, pięciogwiazdkowy obiekt, funkcjonować będzie pod nazwą Wyndham Grand Kraków Old Town, w miejscu obecnego hotelu Unicus Palace, położonego przy słynnej ulicy Floriańskiej na krakowskim Starym Mieście.

Amerykańska marka Wyndham Hotels Resorts wchodzi na polski rynek. Debiutuje w Krakowie, fot. mat. prasowe

Hotel Unicus Palace to luksusowy obiekt zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, zaledwie kilkuminutowy spacer dzieli go od Rynku Głównego i Sukiennic. Oferuje 60 komfortowych i bogato wyposażonych pokoi, restaurację Unique Taste, w której serwowana jest kuchnia europejska z polskimi akcentami oraz restaurację Trattoria Degusti z kuchnią włoską, a także klimatyczną Strefę Relaksu z basenem, dwiema saunami, jacuzzi, gabinetem masażu, grotą solną oraz siłownią. Do dyspozycji gości jest również podziemny parking.

Krakowski Unicus Palace zmienia się w Wyndham Grand, fot. mat. prasowe

Wyndham Grand Kraków Old Town wyróżniać się będzie również unikalną architekturą i bogatą historią dawnego Pałacu Morsztynów.

Zarówno dla Hotelu Unicus Palace, jak i całej Grupy Dobry Hotel jest to prestiżowa zmiana, która pozwoli nam nie tylko na dywersyfikację portfolio, ale przede wszystkim na dostęp do międzynarodowych kanałów dystrybucji Wyndham Hotels & Resorts i szerszą promocję destynacji. Mamy nadzieję, że w wyniku tej współpracy przyciągniemy do Krakowa jeszcze więcej turystów i gości, którzy zatrzymują się w hotelach Wyndham zlokalizowanych na całym świecie - mówi Daniel Łukaszewicz, dyrektor zarządzający Grupy Dobry Hotel.

Wyndham Hotels & Resorts jest największą na świecie hotelową firmą franczyzową pod względem liczby obiektów, posiadającą około 9 100 hoteli w ponad 95 krajach na sześciu kontynentach. Spółka zarządza portfelem 24 marek hotelowych.