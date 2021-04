Amerykański projekt z polskim akcentem

Wkomponowanie nowoczesnego domu w naturalne środowisko jest wyzwaniem dla wielu architektów. Przykładem może być amerykańska inwestycja - rezydencja Baboolal, która czerpie inspirację z otaczającej przestrzeni. Projekt nosi w sobie polski akcent!

W Stanach Zjednoczonych większość budynków powstaje z konstrukcji drewnianych, choć coraz częściej stosuje się także izolowane ściany betonowe. Ma to związek z zaostrzającymi się amerykańskimi wymaganiami energetycznymi. Europejskie rozwiązania zdają się jednak przewyższać swoimi parametrami tamtejszy rynek, stąd wielu projektantów decyduje się na sprowadzenie wielu rozwiązań z krajów europejskich. W jednej z amerykańskich rezydencji - Baboolal - zastosowano nowoczesną stolarkę okienną polskiego producenta, firmy Awilux z Leszna.

Wyzwaniem, przed którym stanęła architektka odpowiedzialna za stworzenie projektu Rezydencji Baboolal, było stworzenie dobrze doświetlonej i otwartej przestrzeni, w której zmieści się czteroosobowa rodzina, oczekująca od swojego domu tego, by był miejscem pełnym spokoju i umożliwiał codzienny relaks. Inwestorzy mieszkali dotychczas w standardowym domu deweloperskim, który był ciemny i niefunkcjonalny. Z pomocą w realizacji zamierzeń wymarzonego projektu przybyła polska marka. Jak mówi autorka projektu, inspirację do jego stworzenia czerpała z dalekiego wschodu.

- Główną koncepcją Rezydencji Baboolal było zwrócenie się w stronę widoku na sąsiadującą z posesją łąkę sąsiada, która nigdy nie zostanie zabudowana. Zainspirowała mnie japońska koncepcja Shakkei, czyli krajobrazu zapożyczonego. Ogromne przesuwne drzwi, które stanowią ścianę budynku, otwierają się właśnie na tę łąkę oraz pole. Dla koncepcji było bardzo ważne, aby dom miał mocne połączenie wnętrza z otoczeniem, które daje mieszkańcom jeszcze większe poczucie przestrzeni, na którym im najbardziej zależało – mówi architekt Arielle Schechter.

Wnętrze rezydencji miało być pełne światła dziennego, co zostało zapewnione dzięki zastosowaniu wysokich okien zamontowanych od południowej strony, czyli tak zwane clerestory. Projektantka postawiła na minimalizm, a tworząc rozkład pomieszczeń kierowała się przepływem między nimi. Koncepcja projektu Rezydencji Baboolal zakłada główną otwartą przestrzeń pośrodku i prywatne przestrzenie na domowników na obwodzie. Kuchnia, jadalnia oraz pokoje dzienne otwarte są na łąkę. Dla rodziców wydzielono strefę ciszy, która prowadzi do łazienki zaprojektowanej na wzór domowego SPA oraz sypialni i garderoby. Dla dwójki dzieci architekt Arielle Schechter zaplanowała wspólny pokój zabaw, do którego można wejść tylko przez ich sypialnie. Natomiast niewielkie biuro zostało schowane na północnym-zachodzie rezydencji.

- Europejskie okna z potrójnymi szybami, które nadają się do zastosowania w budownictwie pasywnym, mają ogromne znaczenie praktycznie we wszystkich moich projektach i są niezbędne do osiągnięcia zerowej lub dodatniej energii netto. W swojej pracy kieruję się zasadą, że wnętrza - poza aspektem wizualnym - muszą także gwarantować komfort termiczny i minimalizować wszelkie straty – dodaje architektka.